Что сказать ребенку, если отец или мать идут защищать Украину

После подлого нападения России на Украину 24 февраля многие украинцы мобилизовались в ряды Вооруженных Сил, Нацгвардии и Территориальной обороны, многие мобилизуются и сейчас. Среди них есть семейные люди, имеющие детей, которым нужно объяснить выбор папы или мамы. Как провести разговор с ребенком, если отец или мать защищают Украину, ― советует психолог Светлана Ройз.

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Нам нужно быть готовыми к любым эмоциям ребенка: к его истерике, крику, мольбе не идти. Почувствуйте, пожалуйста, силу своего намерения и силу любви. Это будет очень существенным, если вы сами будете проявлять эмоции. Но, пожалуйста, не отрицайте эмоции ребенка. Пусть вам хватит любви и сил не злиться и не отстраняться от ее проявлений.

Вы можете сказать:

Твой отец/твоя мать ― герой/героиня. Благодаря ему/ей сейчас многие ― дети и взрослые ― могут быть в безопасности.

Для отца/матери важнее всего, чтобы ты мог/могла расти счастливой. За тебя и всех детей Украины он/она сейчас дает отпор врагам.

Он/Она ― герои, и ты ― герой/героиня.

Тебе так сложно, но ты держишься. Но я очень благодарен/благодарна тебе за это. Мне больше всего в мире хотелось бы сейчас быть рядом с тобой, и моя любовь всегда в тебе, в каждой клетке. Прислушайся к сердцу (вы можете положить руку на сердце ребенка. ― Прим. ред.). Оно говорит: «Люблю, люблю, люблю». И моя любовь всегда будет в тебе, где бы я ни был. Я сделаю все возможное, чтобы быть с тобой и чтобы мы победили.

Крепко обнимите ребенка. Возможно, сфотографируйтесь с ним, чтобы у него или нее была возможность в любой момент опираться на ваш образ. Если это возможно, дайте ребенку свою вещь, что угодно: браслет, пояс, брелок. Это ― ваша материальная часть. Обещайте, что при возможности будете выходить на связь. Не уходите не попрощавшись и обязательно берегите себя.

Спасибо вам за то, что делаете для всех нас и для наших детей.

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