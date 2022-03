Андрій Федінчик розповів про службу в теробороні Житомира

24 лютого росія підступно почала бомбардування столиці України та ввела свої війська на нашу територію, почавши повномасштабну війну. На захист України від московської загрози вийшли не тільки робітники, юристи, журналісти, медики та програмісти. Українські зірки: актори, співаки, продюсери та блогери, ― також захищають Батьківщину. Актор Андрій Федінчик пішов служити в Територіальну оборону.

Зірка «Кріпосної» та «Папаньок» Андрій Федінчик залишив під захистом маленького сина та дружину-акторку Наталку Денисенко і захищає рідних під стягом Житомирської територіальної оборони. В Instagram між чергуваннями він встигає черкнути кілька слів про своє життя та службу.

Нещодавно він розповів цікаві подробиці своєї служби і показав фото з посту із… депутатом.

«Олександр Кузьменко. Депутат. І поки інші депутати (ви в курсі, про кого я) тікають або вже втекли з України, він стоїть за Житомир. Не перший день його знаю, боєць ММА, духу там вагон. А сьогодні їхали в машині з командиром, коли поряд у 25 школу влучили бомби. Ми аж присіли в машині. Під завалами рятують людей. Зараз рф цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах. Позавчора бомбили поряд з батьками, з ними і будинком все ок, а от 10 хат нема і зачепило пологовий будинок. Але… охочих стати до зброї в Житомирі більше, ніж її є. Все буде Україна», ― із натхненням пише актор.

Наталка Денисенко також підтримує армію як може. Вона допомагала збирати кошти на спорядження для українських воїнів, а також підтримує чоловіка. Крім того, акторка записує звернення до громадян країн світу та до НАТО, ЄС та інших.

