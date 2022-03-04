Міла Куніс та Ештон Катчер підтримали Україну
Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс разом зі своїм чоловіком актором Ештоном Катчером підтримали Україну та заявили про своє бажання допомагати нашій країні.
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Голлівудська акторка Міла Куніс зізналася, що вона пишається бути українкою.
«Я народилася в Чернівцях, в Україні, 1983 року і переїхала до Америки в 1991 році. Я завжди вважала себе американкою та пишалася, що живу в Америці. Але сьогодні я, як ніколи, пишаюся тим, що я українка!» — заявила Міла Куніс.
Її чоловік — голлівудський актор Ештон Катчер — також зізнався, що ніколи ще не був такий гордий за те, що одружений з українкою, і висловив захоплення всім нашим народом.
Зіркове подружжя засудило військову агресію з боку росії та підтримало збір коштів для України. У своєму зверненні Міла та Ештон заявили, що пожертвують 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу нашій країні, та закликали всіх допомогти нам.
Пишаємося бути українцями!
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