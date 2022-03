Міла Куніс та Ештон Катчер підтримали Україну

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс разом зі своїм чоловіком актором Ештоном Катчером підтримали Україну та заявили про своє бажання допомагати нашій країні.

Голлівудська акторка Міла Куніс зізналася, що вона пишається бути українкою.

Її чоловік — голлівудський актор Ештон Катчер — також зізнався, що ніколи ще не був такий гордий за те, що одружений з українкою, і висловив захоплення всім нашим народом.

Зіркове подружжя засудило військову агресію з боку росії та підтримало збір коштів для України. У своєму зверненні Міла та Ештон заявили, що пожертвують 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу нашій країні, та закликали всіх допомогти нам.

Пишаємося бути українцями!

