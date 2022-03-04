Мила Кунис и Эштон Катчер поддержали Украину

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем актером Эштоном Катчером поддержали Украину и заявили о своем желании помогать нашей стране.

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Голливудская актриса Мила Кунис призналась, что она гордится быть украинкой.

«Я родилась в Черновцах, в Украине, в 1983 году и переехала в Америку в 1991 году. Я всегда считала себя американкой и гордилась, что живу в Америке. Но сегодня я, как никогда, горжусь тем, что я украинка!» — заявила Мила Кунис.

Ее муж ― голливудский актер Эштон Катчер ― также признался, что никогда еще не был так горд тем, что женат на украинке, и выразил восхищение всем нашим народом.

Звездные супруги осудили военную агрессию со стороны россии и поддержали сбор средств для Украины. В своем обращении Мила и Эштон заявили, что пожертвуют 3 миллиона долларов на гуманитарную помощь нашей стране, и призвали всех помочь нам.

Гордимся быть украинцами!

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