Гороскоп на 21 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знакові зодіаку в понеділок. Кому день готує фінансовий успіх, а кому ― ризик посваритися з друзями? Дізнайтесь у гороскопі на 21 лютого від екстрасенсів СТБ.

Ви перебуватимете у вирі подій! Буде важко залишатися на одному місці ― ситуація може вимагати вашої присутності одразу в кількох місцях. Втім, ви й самі будете не проти такої бурхливої ​​діяльності.

Чудовий день для управління фінансами та примноження капіталу. Якщо у вас є план, як підвищити свої доходи, саме час почати його здійснювати. Будь-який крок у потрібному напрямку з часом обіцяє обернутися приємним тягарем у гаманці.

Чудовий день для того, щоб розібратися з будь-якими справами, не відкладаючи їх у довгу шухляду. Проєкти, початі в цей день, практично приречені на успіх.

На вас може чекати дуже приємний і корисний сюрприз, причому буквально на порожньому місці. Тож готуйтеся про всяк випадок до будь-яких подарунків долі. І, щоб не пропустити їх, уважніше дивіться на всі боки, а також собі під ноги.

Вам буде важко стриматись, щоб не пустити гроші на вітер. Ситуація постійно провокує вас на безглузді покупки. Щоб не спокушати долю, зірки радять оминати яскраві вітрини стороною і не вмикати телевізор, щоб не стати безвільною жертвою реклами.

У понеділок справа, якій ви присвятили багато часу і сил, здатна нарешті принести свої приємні плоди. Але не розслабляйтесь. Успіх мобілізує вас і змусить діяти активніше.

Ви перевершите себе в умінні не тільки заводити знайомства, а й зводити їх нанівець. Ви будете схильні у понеділок до нестриманості й ризикуєте зіпсувати стосунки навіть із найкращим другом. Стримуйте себе, щоб цього не сталося.

Зірки радять вам не піддаватися спокусі з’ясовувати стосунки ― ні до чого хорошого це не приведе. Краще подумайте про те, що друзі ваших друзів ― не обов’язково ваші суперники. Вони можуть стати і вашими друзями теж.

Не виключено, що вам захочеться з кимось позмагатися. Здоровий азарт здатне розпалити все, що завгодно. Не опирайтеся цьому імпульсу ― він здатний внести родзинку й елемент гри у ваше життя. Головне, щоб усе було в міру і змагання не перетворилося на доведення своєї переваги.

Ви вирізнятиметеся активністю та рішучістю, а ще ― таланом у справах. Ви точно знатимете, що робити і як. Але навколишнім навряд чи сподобається думка запрягтись у вашу упряжку, тому протягом дня будьте готові до обурення.

Понеділок подарує вам енергію та впевненість у собі. Ситуація змусить постійно перебувати в центрі уваги. Ви зумієте не лише впоратися зі своїми обов’язками, а й показати себе при цьому у вигідному світлі. Щоправда, така нескромна поведінка може спровокувати відверту заздрість оточення.

У понеділок ваші дії будуть спрямовані на користь сім’ї, близьким людям або рідному дому. Зірки обіцяють успіх при виборі подарунків коханим. Головне для вас ― не порівнювати свій побут з чиїмось іще, інакше ризикуєте на порожньому місці зіпсувати собі настрій.

