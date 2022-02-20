Гороскоп на 21 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому день готовит финансовый успех, а кому ― риск поссориться с друзьями? Узнайте в гороскопе на 21 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы будете находиться в водовороте событий! Будет трудно оставаться на одном месте ― ситуация может требовать вашего присутствия сразу в нескольких местах. Впрочем, вы и сами будете не против такой кипучей деятельности.

Телец

Отличный день для управления финансами и приумножения капитала. Если у вас есть план, как повысить свои доходы, то самое время начать его осуществлять. Любой шаг в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в кошельке.

Близнецы

Отличный день для того, чтобы разобраться с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые в этот день, практически обречены на успех.

Рак

Вас может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем буквально на пустом месте. Так что готовьтесь на всякий случай к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотрите по сторонам, а также себе под ноги.

Лев

Вам будет трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер. Ситуация то и дело будет соблазнять вас на бессмысленные покупки. Чтобы не искушать судьбу, звезды советуют обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.

Дева

В понедельник дело, которому вы посвятили много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Но не расслабляйтесь. Успех мобилизует вас и заставит действовать активнее.

Весы

Вы превзойдете себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. В понедельник вы будете склонны к несдержанности и рискуете испортить отношения даже с лучшим другом. Сдерживайте себя, чтобы этого не случилось.

Скорпион

Звезды советуют вам не поддаваться соблазну выяснять отношения ― ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей ― не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Стрелец

Не исключено, что вам захочется с кем-нибудь посоревноваться. Здоровый азарт способно разжечь все что угодно. Не противьтесь этому импульсу ― он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру и соревнование не превратилось в доказательство своего превосходства.

Козерог

Вы будете отличаться активностью и решительностью, а еще ― удачливостью в делах. Вы будете точно знать, что делать и как. Но окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в вашу упряжку, поэтому на протяжении дня следует приготовиться к негодованию.

Водолей

Понедельник подарит вам энергию и уверенность в себе. Ситуация вынудит постоянно находиться в центре внимания. Вы сумеете не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих.

Рыбы

В понедельник ваши действия будут направлены на пользу своей семье, близким людям или родному дому. Звезды обещают успех при выборе подарков любимым. Главное для вас ― не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе рискуете на пустом месте испортить себе настроение.

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