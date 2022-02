Гороскоп на 20 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Кому ліпше взятися за наведення ладу, а кому треба контролювати емоції? Дізнайтесь у гороскопі на 20 лютого від екстрасенсів СТБ.

На вас чекає спокійний вихідний день. Використайте його для відпочинку, проведіть цей час із сім’єю, можна сходити в гості до друзів. Стан рівноваги сприятиме ослабленню хронічних захворювань та відновленню душевної гармонії.

Незважаючи на важкий осад від недавніх неприємностей, багато представників знака відчують себе на висоті в усіх планах. Посиляться впевненість у собі, чарівність і привабливість.

Зірки рекомендують вам спокійний відпочинок чи заняття повсякденними побутовими справами. Зведіть до мінімуму свої обов’язки та суєту. У спокійній обстановці розберіться у своїх почуттях, думках та вчинках. Водночас не втрачайте можливості перетворень на краще.

Багато чого може до вас повернутись у цей день. Необхідно роздати старі борги і присвятити себе безкорисливій допомозі тим, хто вас потребує. Щире ставлення до людей та самопожертва принесуть вам моральне задоволення. Однак остерігайтеся завищеної самооцінки.

Сприятливий день для позбавлення від недуги, непотрібних речей, нещирих стосунків. Наведіть лад вдома. Вам доведеться переглянути і проаналізувати події недавнього минулого.

Цей день пофарбований в оптимістичні кольори. Багато Дів відчують себе щасливішими. Не останню роль зіграють у цьому діти. Їхня безпосередність та відкритість будуть імпонувати вам і нагадають про роки дитинства.

На вас чекають спокій і гармонія. Зірки рекомендують тверезо оцінити ситуацію і зробити необхідні висновки. Ви отримаєте можливість успішно вийти з низки проблем.

Цей день символізує підвищення вашого творчого потенціалу. Ви можете відчути потребу висловити свої думки та почуття. Усамітнення, до якого ви схильні, сприяє цьому. Сприятливі творчі зустрічі та обмін досвідом. Непогано взяти відпустку і відпочити, змінивши звичну та набридлу обстановку. Романтичне сприйняття світу посилиться оптимістичним настроєм.

Багато Стрільців відчують руку допомоги, підтримку та заступництво вищих сил. У декого це відчуття може викликати невиправдану впевненість у своїй правоті та прощенні всіх гріхів. Остерігайтеся ейфорії та помилок.

Не варто віддаватися цілком і повністю почуттям, що вас охопили. Тільки в цьому разі матимете можливість вирішити проблеми, що виникли в недавньому минулому, змінити навколишнє на краще і змінитися самі.

Ваш настрій буде мінливим ― від невиправданого оптимізму до чорної меланхолії, від благодушності та поступливості до впертості й дратівливості. Будьте обережними в словах та вчинках. Можливе непорозуміння і конфлікт із близькими на ґрунті ревнощів. Імовірні негативні віщі сни та неприємні передчуття.

День сприятливий для відновлення дружніх та родинних зв’язків. Цей день може змусити багатьох сильно хвилюватися і турбуватися. Будьте обережні, тому що надлишок емоцій може виявитися руйнівним.

