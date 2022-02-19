Гороскоп на 20 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Кому лучше взяться за наведение порядка, а кому нужно контролировать эмоции? Узнайте в гороскопе на 20 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вас ожидает спокойный выходной день. Используйте его для отдыха, проведите это время с семьей, можно сходить в гости к друзьям. Состояние равновесия будет способствовать ослаблению хронических заболеваний и восстановлению душевной гармонии.

Телец

Несмотря на тяжелый осадок от недавних неприятностей, многие представители знака почувствуют себя на высоте во всех отношениях. Усилятся уверенность в себе, обаяние и привлекательность.

Близнецы

Звёзды рекомендуют вам спокойный отдых или занятие повседневными бытовыми делами. Сведите до минимума свои обязанности и суету. В спокойной обстановке разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках. В то же время не теряйте возможности преобразований к лучшему.

Рак

Многое может к вам вернуться в этот день. Необходимо раздать старые долги и посвятить себя бескорыстной помощи тем, кто в вас нуждается. Искреннее отношение к людям и самопожертвование принесут вам моральное удовлетворение. Однако остерегайтесь завышенной самооценки.

Лев

Благоприятный день для избавления от недуга, ненужных вещей, неискренних отношений. Наведите порядок в доме. Вам придется пересмотреть и проанализировать события недавнего прошлого.

Дева

Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Многие Девы почувствуют себя более счастливыми. Не последнюю роль сыграют в этом дети. Их непосредственность и открытость будут импонировать вам и напомнят о годах детства.

Весы

Вас ожидают спокойствие и гармония. Звезды рекомендуют трезво оценить ситуацию и сделать необходимые выводы. Вы получите возможность благополучно выйти из череды проблем.

Скорпион

Этот день символизирует повышение вашего творческого потенциала. Вы можете ощутить потребность выразить свои мысли и чувства. Уединение, к которому вы предрасположены, способствует этому. Благоприятны творческие встречи и обмен опытом. Неплохо взять отпуск и отдохнуть, сменив привычную и надоевшую обстановку. Романтическое восприятие мира усилится оптимистическим настроением.

Стрелец

Многие Стрельцы почувствуют руку помощи, поддержку и покровительство высших сил. У некоторых это ощущение может вызвать неоправданную уверенность в своей правоте и прощении всех прегрешений. Остерегайтесь эйфории и заблуждений.

Козерог

Не стоит отдаваться целиком и полностью охватившему вас чувству. Только в этом случае вам представится возможность решить возникшие в недавнем прошлом проблемы, изменить окружающее в лучшую сторону и измениться самим.

Водолей

Ваше настроение будет переменчивым ― от неоправданного оптимизма до черной меланхолии, от благодушия и уступчивости до упрямства и раздражительности. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности. Вероятны негативные вещие сны и неприятные предчувствия.

Рыбы

День благоприятный для восстановления дружеских и родственных связей. Он может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Будьте осторожны, так как избыток эмоций может оказаться разрушительным.

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