Гороскоп на 18 лютого 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знакові зодіаку в п’ятницю. Кому світить успіх у справах, а кому ― в коханні? Дізнайтесь у гороскопі на 18 лютого від екстрасенсів СТБ.

День вдалий для будь-якої роботи та вдосконалення. Успіх супроводжуватиме найбільш спокійних представників знака, які вміють пристосовуватися до будь-яких умов життя, стримувати свої емоції, бажання та вчинки. У першій половині дня успіху у справах може завадити зайва метушливість, у другій ― апатія та лінощі.

Основні завдання дня ― економія та ощадливість, уміння правильно розподілити отримані кошти. За дотримання цих умов ви зможете значно покращити своє фінансове становище і набути повної самостійності. Імовірний стан втоми і млявості.

На багатьох Близнюків очікують конфлікти, але не варто надто переживати і впадати в песимізм. Не виключено, що доведеться відновити дружбу з тими, з ким раніше стосунки чомусь не ладналися. Велика небезпека недоцільних витрат, фінансових проблем. З неприємностями вдасться впоратися переважно за допомогою близьких або старих знайомих. Не забувайте про повноцінний відпочинок, який піде вам на користь.

Перша половина дня може бути вдалою для укладання нових контрактів та ділових переговорів. Ви зможете будь-кого переконати в чому завгодно, а тому можливе вирішення важливих питань з партнерами. У другій половині дня значно знизяться ваші життєві сили. Ви поступово втратите почуття впевненості у собі, прийде відчуття своєї непотрібності. Вам потрібен відпочинок на самоті.

Левам рекомендується бути зібраними та організованими. Виключіть суєту, пусті розмови, утримайтеся від важкої фізичної праці. Перевитрата енергії вкрай небезпечна, оскільки знижується загальний рівень життєвих сил. Будь-яке пошкодження у вас на тілі загоюватиметься довго, не кажучи вже про серйозні пошкодження. Приготуйтеся до можливих неприємностей та напруженості.

День характеризується посиленням уяви, творчих здібностей, фантазії. Вдасться реалізувати себе у мистецтві. Зірки радять виявити творчу активність у будь-якій сфері діяльності. Відносини між вами та оточенням будуть хорошими й теплими, оскільки недоброзичливці на якийсь час вирішили дати вам спокій. У другій половині дня можливі мінливі настрої, погіршення самопочуття.

Постарайтеся не конфліктувати ні з ким, стримувати себе і не розпорошуватися на дрібниці. Рекомендуються колективна праця, фізичні навантаження, виконання домашніх справ. Активно використовуйте сприятливі умови для покращення здоров’я та підвищення духовного рівня.

День сприятливий для кохання. Забудьте про всякі прикрі дрібниці та неприємності. Віддавайтеся любові цілком, насолоджуйтесь кожною хвилиною, адже таких миттєвостей не надто багато в житті. Багатьом вдасться реалізувати себе як миротворця, виявити повною мірою свої цінні якості: співчуття, відданість, безкорисливе служіння ближньому.

Вам рекомендується тактика очікування. Цього дня не плануйте зустрічі з друзями та не сперечайтеся ні з ким. Намагайтеся ніде не виділятися, залягти на дно. У такий спосіб ви можете уникнути багатьох негативних впливів з боку інших людей. У всіх планах треба бути обережними. Другу половину дня присвятіть дому, сім’ї, дітям.

Сміливо беріться за намічені справи. Можливо, угоди, укладені раніше, принесуть пристойний дохід. Бажання та мрії багатьох Козерогів можуть справдитися. Але постарайтеся бути організованими та послідовними у своїх діях. За цих умов можливе поліпшення фінансового становища. Якщо є бажання, проведіть вечір цього дня десь поза домом.

На вас чекає напружений робочий день. Великий обсяг роботи та деякі труднощі змусять вас поринути у професійні проблеми. Виконання звичайних обов’язків вимагатиме великих зусиль, свіжого погляду та нових рішень. Багата уява може привести до успіху. Чітко й докладно продумайте план дій на цей день. Головне ― не робити грубих професійних помилок.

У другій половині дня вдалими будуть будь-які контакти з близькими родичами. Девіз дня: любов, спокій та злагода. Навчіться задовольнятися тим, що дає вам життя, не вимагаючи нічого більшого. Ваша думка не залишиться поза увагою того, хто для вас є авторитетом. Постарайтеся більше часу провести з коханою людиною, що благотворно позначиться на вас обох, тому що ви зарядите одне одного любов’ю та енергією.

