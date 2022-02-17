Гороскоп на 18 февраля 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Кому светит успех в делах, а кому ― в любви? Узнайте в гороскопе на 18 февраля от экстрасенсов СТБ.

Овен

День удачен для любой работы и совершенствования. Успех будет сопутствовать наиболее спокойным представителям знака, умеющим приспосабливаться к любым условиям жизни, сдерживать свои эмоции, желания и поступки. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя суетливость, во второй ― апатия и лень.

Телец

Основные задачи дня ― экономия и бережливость, умение правильно распределить полученные средства. При соблюдении этих условий вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение и обрести полную самостоятельность. Вероятны состояния усталости и вялости.

Близнецы

Многих Близнецов ожидают конфликты, но не следует сильно переживать и впадать в пессимизм. Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем ранее отношения почему-то не ладились. Велика опасность нецелесообразных трат, финансовых проблем. С неприятностями удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу.

Рак

Первая половина дня может быть удачной для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Вы сможете кого угодно убедить в чем угодно, а потому возможно решение важных вопросов с партнерами. Во второй половине дня значительно снизятся ваши жизненные силы. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Вам необходим отдых в уединении.

Лев

Львам рекомендуется быть собранными и организованными. Исключите суету, пустые разговоры, воздержитесь от тяжелого физического труда. Перерасход энергии крайне опасен, так как снижается общий уровень жизненных сил. Любое повреждение у вас на теле будет заживать долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Приготовьтесь к вероятным неприятностям и напряженности.

Дева

День характеризуется усилением воображения, творческих возможностей, фантазии. Удастся реализовать себя в искусстве. Звезды советуют проявить творческую активность в любой сфере деятельности. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми, так как недоброжелатели на время решили оставить вас в покое. Во второй половине дня возможны переменчивые настроения, ухудшение самочувствия.

Весы

Постарайтесь не конфликтовать ни с кем, сдерживать себя и не растрачиваться по пустякам. Рекомендуются коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Активно используйте благоприятные условия для улучшения здоровья и повышения духовного уровня.

Скорпион

День благоприятен для любви. Забудьте о всяких досадных мелочах и неприятностях. Отдавайтесь любви целиком, наслаждайтесь каждой минутой, ведь таких мгновений не слишком много в жизни. Многим удастся реализовать себя как миротворца, проявить в полной мере свои ценные качества: сострадание, сочувствие, преданность, бескорыстное служение ближнему.

Стрелец

Вам рекомендуется тактика выжидания. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Постарайтесь нигде не выделяться, залечь на дно. Таким способом вы можете избежать многих негативных воздействий со стороны окружающих вас людей. Во всех отношениях следует соблюдать осторожность. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям.

Козерог

Смело беритесь за намеченные дела. Возможно, сделки, заключенные ранее, принесут солидный доход. Желания и мечты многих Козерогов могут сбыться. Но постарайтесь быть организованными и последовательными в своих действиях. При этих условиях вероятно улучшение финансового положения. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома.

Водолей

Вас ждет напряженный рабочий день. Большой объем работы и некоторые трудности заставят вас окунуться с головой в профессиональные проблемы. Выполнение обычных обязанностей потребует больших усилий, свежего взгляда и новых решений. Богатое воображение может привести к успеху. Четко и обстоятельно продумайте план действий на этот день. Главное ― не делать грубых профессиональных ошибок.

Рыбы

Во второй половине дня удачными окажутся любые контакты с близкими родственниками. Девиз дня: любовь, спокойствие и согласие. Научитесь довольствоваться тем, что преподносит вам жизнь, не требуя ничего большего. Ваше мнение не останется без внимания того, кто для вас является авторитетом. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией.

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