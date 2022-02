Що приготували зірки для всіх знаків зодіаку на останній місяць зими? Кому світить закоханість, на кого чекає кар’єрний ривок, а кому варто бути обережним? Гороскоп на лютий 2022 року для всіх знаків зодіаку від двічі переможця і судді «Битви екстрасенсів», експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця і астролога Хаяла Алекперова розкриє, до чого готуватися кожному з нас цього місяця.

Початок лютого для Овнів ― період внутрішніх змін. Представники знака зможуть переосмислити багато життєвих ситуацій, знайшовши позитив там, де раніше бачили труднощі. Середина місяця ― вдалий час, щоб розібратися зі старими завалами в роботі. Ви зможете вирішити все легко та швидко.

У цей період багато Тельців візьмуться за реалізацію давніх планів. І це не дивно, адже натхнення буде частим гостем представників знака, раз у раз підштовхуючи до активних дій. Але при цьому не варто забувати і про своє здоров’я, ― є велика ймовірність загострення хронічних захворювань.

У цей період Близнюкам буде непросто впоратися зі своїми емоціями. Раз у раз зірки можуть підштовхувати представників знака до імпульсивних учинків і кардинальних змін. Щоб не шкодувати про зроблені кроки, зірки радять частіше радитися з близькими людьми. Думка іншої людини допоможе вам тверезо оцінювати ситуацію.

У цей період потяг представників знака до самокопання може досягти свого піку. Раз у раз Раки можуть розмірковувати над колишніми промахами, марнуючи при цьому вдалі можливості та шанси, які дає доля. Щоб цього уникнути, постарайтеся не забувати, що помилки ― це цінний досвід. А тому ставтеся до них із вдячністю.

Лютий для Левів ― вдалий період, щоб взятися за реалізацію давніх планів та задумів. Зараз у вашому оточенні буде чимало надійних союзників та однодумців, разом з якими ви швидко зможете досягти бажаних цілей. Головне при цьому ― діяти тут і зараз.

Цього місяця зірки обіцяють Дівам перспективні знайомства. На вашому шляху з’являться люди, які позитивно вплинуть на ваш світогляд. Тому намагайтеся бути більш відкритими і не втрачайте можливості вийти у світ.

Останній місяць зими може стати досить непростим для Терезів в емоційному плані. Важливі рішення представникам знака доведеться ухвалювати тут і зараз, що може стати справжнім випробуванням. Але варто пам’ятати, що вийшовши із зони комфорту, ви відкриєте перед собою нові горизонти. А тому будьте сміливішими!

Початок лютого ― сприятливий період, щоб узятися за вирішення побутових питань і справ, пов’язаних з паперовою тяганиною. Успіх буде на вашому боці, а тому є всі шанси впоратися з усім легко і без проблем. Наприкінці місяця зірки обіцяють душевні зустрічі. Не пропустіть можливість відволіктися і провести час у хорошій компанії.

У цей період зірки обіцяють спонтанні поїздки. Це може бути як відрядження по роботі, так і несподівана подорож. У жодному разі не варто відмовлятися від такої можливості. Окрім яскравих вражень зірки обіцяють вам перспективні знайомства.

Козероги в цей період стануть справжніми генераторами добрих ідей у ​​професійній сфері. Не втрачайте нагоди! Сміливо доносьте свої думки та плани партнерам чи керівництву. Ваші пропозиції не тільки знайдуть відгук, а й посилять ваш авторитет. Наприкінці місяця намагайтеся дбайливіше ставитися до свого здоров’я, ― є ймовірність застудних захворювань.

У лютому Водоліям варто поменше ділитися своїми цілями та планами з оточенням. Велика ймовірність того, що серед людей, з якими ви спілкуєтеся, з’являться недоброзичливці, які захочуть вам зашкодити. Кінець місяця ― вдалий час для кар’єрного ривка. Будьте активнішими!

Не варто засмучуватися, якщо обставини складаються не так, як ви розраховували. Швидше за все, доля приготувала вам цікавіший і більш вигідний сценарій. Ви обов’язково переконаєтеся в цьому, якщо зможете подивитися на всі події під іншим кутом.

