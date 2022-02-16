Что приготовили звезды для всех знаков зодиака на последний месяц зимы? Кому светит влюбленность, кого ждет карьерный рывок, а кому стоит быть осторожным? Гороскоп на февраль 2022 года для всех знаков зодиака от дважды победителя и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова раскроет, к чему готовиться каждому из нас.

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Гороскоп на февраль Овны

Начало февраля для Овнов ― период внутренних перемен. Представители знака смогут переосмыслить многие жизненные ситуации, отыскав позитив там, где раньше видели трудности. Середина месяца ― удачное время, чтобы разобраться со старыми завалами в работе. Вы сможете решить все легко и быстро.

Гороскоп на февраль Тельцы

В этот период многие Тельцы возьмутся за реализацию давних планов. И это неудивительно, ведь вдохновение будет частым гостем представителей знака, то и дело подталкивая к активным действиям. Но при этом не стоит забывать и о своём здоровье, ― есть большая вероятность обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на февраль Близнецы

В этот период Близнецам будет непросто справиться со своими эмоциями. То и дело звёзды могут подталкивать представителей знака к импульсивным поступкам и кардинальным переменам. Чтобы не жалеть о совершённых шагах, звёзды советуют чаще советоваться с близкими людьми. Мнение со стороны поможет вам трезво оценивать ситуацию.

Гороскоп на февраль Раки

В этот период тяга представителей знака к самокопанию может достичь своего пика. То и дело Раки могут размышлять над былыми промахами, упуская при этом удачные возможности и шансы, которые даёт судьба. Чтобы этого избежать, постарайтесь не забывать, что ошибки ― это ценный опыт. А потому относитесь к ним с благодарностью.

Гороскоп на февраль Львы

Февраль для Львов ― удачный период, чтобы взяться за реализацию давних планов и замыслов. Сейчас в вашем окружении будет немало надёжных союзников и единомышленников, вместе с которыми вы быстро сможете достичь желаемых целей. Главное при этом ― действовать здесь и сейчас.

Гороскоп на февраль Девы

В этом месяце звёзды сулят Девам перспективные знакомства. На вашем пути появятся люди, которые положительно повлияют на ваше мировоззрение. А потому старайтесь быть более открытыми и не упускайте возможности выйти в свет.

Гороскоп на февраль Весы

Последний месяц зимы может стать довольно непростым для Весов в эмоциональном плане. Важные решения представителям знака придётся принимать здесь и сейчас, что может стать для них настоящим испытанием. Но стоит помнить, что выйдя из зоны комфорта, вы откроете перед собой совершенно новые горизонты. А потому будьте смелее!

Гороскоп на февраль Скорпионы

Начало февраля ― благоприятный период, чтобы взяться за решение бытовых вопросов и дел, связанных с бумажной волокитой. Удача будет на вашей стороне, а потому есть все шансы справиться со всем легко и без проблем. В конце месяца звёзды сулят душевные встречи. Не упустите возможность отвлечься и провести время в хорошей компании.

Гороскоп на февраль Стрельцы

В этот период звёзды сулят спонтанные поездки. Это может быть как командировка по работе, так и нежданное путешествие. В любом случае не стоит отказываться от такой возможности. Кроме ярких впечатлений звёзды сулят вам перспективные знакомства.

Гороскоп на февраль Козероги

Козероги в этот период станут настоящими генераторами хороших идей в профессиональной сфере. Не упускайте возможность! Смело доносите свои мысли и планы партнёрам или руководству. Ваши предложения не только найдут отклик, но и усилят ваш авторитет. В конце месяца старайтесь бережнее относиться к своему здоровью, ― есть вероятность простудных заболеваний.

Гороскоп на февраль Водолеи

В феврале Водолеям стоит поменьше делиться своими целями и планами с окружающими. Велика вероятность того, что в кругу людей, с которыми вы общаетесь, появятся недоброжелатели, которые захотят вам помешать. Конец месяца ― удачное время для карьерного рывка. Будьте активнее!

Гороскоп на февраль Рыбы

Не стоит расстраиваться, если обстоятельства складываются не так, как вы рассчитывали. Скорее всего, судьба уготовила для вас более интересный и выгодный сценарий. Вы обязательно в этом убедитесь, если сможете посмотреть на происходящее под другим углом!

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