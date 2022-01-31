Издревле считают, что на жизнь человека влияют звезды и планеты. Некоторые из них являются покровителями людей, по созвездиях читают судьбу. Самое близкое к нам небесное тело ― Луна ― влияет на приливы и отливы, развитие растений, настроение и здоровье людей. Лунный календарь на февраль 2022 года подскажет, какие дни месяца будут под влиянием Луны удачными и для каких дел.

Фазы Луны в феврале 2022

Новолуние ― 1 февраля 07:49 по Киеву.

Растущая Луна ― 2–15 февраля.

Полнолуние ― 16 февраля 18:57 по Киеву.

Убывающая Луна ― 17–28 февраля.

Благоприятные дни в феврале 2022

Дни, когда лунная активность наполнена позитивной энергией, могут принести в жизнь приятные перемены в любой важной сфере. Все новые начинания и проекты следует планировать на эти даты, и тогда повышается вероятность успеха. Благоприятные дни в феврале 2022: 2, 3, 7, 8, 11, 21, 28.

В феврале есть три дня, которые будут максимально удачными как для воплощения задуманного, так и для романтических свиданий, новых знакомств и любых профессиональных начинаний. Это 2, 8 и 28 февраля.

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