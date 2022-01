З давніх-давен вважають, що на життя людини впливають зірки та планети. Деякі з них є покровителями людей, по сузір’ях читають долю. Найближче до нас небесне тіло ― Місяць ― впливає на припливи та відливи, розвиток рослин, настрій та здоров’я людей. Місячний календар на лютий 2022 підкаже, які дні місяця будуть під впливом Місяця вдалими і для яких справ.

Дні, коли місячна активність наповнена позитивною енергією, можуть принести в життя приємні зміни в будь-якій важливій сфері. Усі нові починання та проєкти варто планувати на ці дати, і тоді підвищується ймовірність успіху. Сприятливі дні в лютому 2022: 2, 3, 7, 8, 11, 21, 28.

У лютому є три дні, які будуть максимально вдалими як для втілення задуманого, так і для романтичних побачень, нових знайомств і будь-яких професійних починань. Це 2, 8 та 28 лютого.

