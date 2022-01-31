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Місячний календар на лютий 2022: вдалі дні для будь-яких починань

31.01.2022

З давніх-давен вважають, що на життя людини впливають зірки та планети. Деякі з них є покровителями людей, по сузір’ях читають долю. Найближче до нас небесне тіло ― Місяць ― впливає на припливи та відливи, розвиток рослин, настрій та здоров’я людей. Місячний календар на лютий 2022 підкаже, які дні місяця будуть під впливом Місяця вдалими і для яких справ.

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Фази Місяця в лютому 2022

  • Молодик ― 1 лютого 07:49 за Києвом.
  • Місяць, що росте ― 2–15 лютого.
  • Повня ― 16 лютого 18:57 за Києвом.
  • Спадний місяць ― 17–28 лютого.

Сприятливі дні в лютому 2022

Дні, коли місячна активність наповнена позитивною енергією, можуть принести в життя приємні зміни в будь-якій важливій сфері. Усі нові починання та проєкти варто планувати на ці дати, і тоді підвищується ймовірність успіху. Сприятливі дні в лютому 2022: 2, 3, 7, 8, 11, 21, 28.

У лютому є три дні, які будуть максимально вдалими як для втілення задуманого, так і для романтичних побачень, нових знайомств і будь-яких професійних починань. Це 2, 8 та 28 лютого.

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