Після прем’єри на СТБ серіал «Кріпосна. Жадана любов» тепер можна дивитися онлайн на сайті. З 1 лютого серіями 3 сезону костюмованої драми можна буде насолодитись і онлайн. Як і де дивитися всі серії «Кріпосної»-3 онлайн ― читайте в матеріалі.

Прем’єра довгоочікуваного 3 сезону «Кріпосної» відбулася в листопаді 2021 року, але всі серії виходили лише в ефірі каналу СТБ. Також переглянути їх можна було на онлайн-телебаченні «Київстар». Проте дивитися онлайн «Кріпосна. Жадана любов» на сайті СТБ стало можливо лише зараз.

Як склалося сімейне життя Катерини Вербицької, і що сталося з Жаданом? Чи були щасливі Катині друзі: Назар, Орися, Галя, ― та її колишні пани Червінські? Зараз у фанатів з’явилася можливість подивитися всі серії онлайн ― якщо хочете переглянути повторно або якщо щось пропустили раніше.

З 1 лютого будуть доступні для перегляду онлайн серії 3 сезону «Кріпосної» ― вони відкриватимуться, як і серії на телеканалі: по дві щовечора, о 21:15, з понеділка по четвер.

Усі серії можна буде дивитися на сайті СТБ або Телепорталі вже з вівторка, 1 лютого.

