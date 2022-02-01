Після прем’єри на СТБ серіал «Кріпосна. Жадана любов» тепер можна дивитися онлайн на сайті. З 1 лютого серіями 3 сезону костюмованої драми можна буде насолодитись і онлайн. Як і де дивитися всі серії «Кріпосної»-3 онлайн ― читайте в матеріалі.

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Прем’єра довгоочікуваного 3 сезону «Кріпосної» відбулася в листопаді 2021 року, але всі серії виходили лише в ефірі каналу СТБ. Також переглянути їх можна було на онлайн-телебаченні «Київстар». Проте дивитися онлайн «Кріпосна. Жадана любов» на сайті СТБ стало можливо лише зараз.

Як склалося сімейне життя Катерини Вербицької, і що сталося з Жаданом? Чи були щасливі Катині друзі: Назар, Орися, Галя, ― та її колишні пани Червінські? Зараз у фанатів з’явилася можливість подивитися всі серії онлайн ― якщо хочете переглянути повторно або якщо щось пропустили раніше.

З 1 лютого будуть доступні для перегляду онлайн серії 3 сезону «Кріпосної» ― вони відкриватимуться, як і серії на телеканалі: по дві щовечора, о 21:15, з понеділка по четвер.

Усі серії можна буде дивитися на сайті СТБ або Телепорталі вже з вівторка, 1 лютого.

«Кріпосна» 3 сезон ― графік виходу онлайн

1 і 2 серії ― 1 ​​лютого;

3 і 4 серії ― 2 лютого;

5 і 6 серії ― 3 лютого;

7 і 8 серії ― 4 лютого;

9 і 10 серії ― 8 лютого;

11 і 12 серії ― 9 лютого;

13 і 14 серії ― 10 лютого;

15 і 16 серії ― 11 лютого;

17 і 18 серії ― 15 лютого;

19 і 20 серії ― 16 лютого;

21 і 22 серії ― 17 лютого;

23 і 24 серії ― 18 лютого.

Читайте, чим закінчився серіал «Кріпосна. Жадана любов».

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