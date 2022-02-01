После премьеры на СТБ сериал «Кріпосна. Жадана любов» теперь можно смотреть онлайн на сайте. С 1 февраля сериями 3 сезона костюмированной драмы можно будет насладиться и онлайн. Как и где смотреть все серии «Крепостной»-3 онлайн ― читайте в материале.

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Премьера долгожданного 3 сезона «Крепостной» состоялась в ноябре 2021 года, но все серии выходили только в эфире канала СТБ. Также увидеть их можно было на онлайн-телевидении «Киевстар». Однако смотреть онлайн «Кріпосна. Жадана любов» на сайте СТБ стало возможно только сейчас.

Как сложилась семейная жизнь Катерины Вербицкой, и что случилось с Жаданом? Были ли счастливы друзья Кати: Назар, Орыся, Галя, ― и ее бывшие господа Червинские? Сейчас у фанатов появилась возможность посмотреть все серии онлайн ― если хотите увидеть снова или что-то пропустили ранее.

С 1 февраля будут доступны для просмотра онлайн серии 3 сезона «Крепостной». Они будут открываться, как и серии на телеканале: по две вечером, в 21:15, с понедельника по четверг.

Все серии можно будет посмотреть на сайте СТБ или Телепортале уже со вторника, 1 февраля.

«Крепостная» 3 сезон ― график выхода онлайн

1 и 2 серии ― 1 февраля;

3 и 4 серии ― 2 февраля;

5 и 6 серии ― 3 февраля;

7 и 8 серии ― 4 февраля;

9 и 10 серии ― 8 февраля;

11 и 12 серии ― 9 февраля;

13 и 14 серии ― 10 февраля;

15 и 16 серии ― 11 февраля;

17 и 18 серии ― 15 февраля;

19 и 20 серии ― 16 февраля;

21 и 22 серии ― 17 февраля;

23 и 24 серии ― 18 февраля.

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