2022 рік у фінансовому плані дасть змогу більшості знаків зодіаку вийти на той рівень доходу, до якого вони давно прагнули. Однак при цьому ухвалювати рішення і робити вибір доведеться відразу і без зволікань, що для недовірливих Терезів, Скорпіонів, Риб може стати проблемою. Порада зірок — не відкладати на потім нові починання. Так ви не тільки вдало з ними впораєтеся, а й отримаєте грошову вигоду. Що ще зірки готують для кожного знака зодіаку? Читайте в докладному фінансовому гороскопі на 2022 рік від двічі переможця і судді проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

2022 рік обіцяє Овнам нові фінансові перспективи. Швидше за все, на вашому шляху зустрінуться люди, які допоможуть по-новому подивитися на звичні вам обставини і знайти фінансову вигоду в тих справах, які ви вважали збитковими. Не проґавте свій шанс!

Зірки радять Тельцям економніше розпоряджатися фінансами. Є велика ймовірність непередбачених витрат, пов’язаних з побутовою сферою. Натомість у питаннях кар’єри 2022 рік порадує підвищенням вашого особистого рівня, як у професійному плані, так і в грошовому.

Цього року Близнюкам варто уважніше придивитися до свого оточення. І особливо до нових у вашому житті людей. Є велика ймовірність, що вас захочуть ввести в оману, що, в свою чергу, спричинить збитки. Середина року ― сприятливий час для нових починань. У вас є всі шанси отримати гарну фінансову віддачу.

Уже з початку року фінансова ситуація дасть багатьом Ракам змогу втілити в реальність давні мрії. Це можуть бути як вагомі покупки, так і подорожі, які представники знака подовгу відкладали через нестабільну ситуацію. Наприкінці весни―початку літа зірки радять Ракам бути активнішими. Доля надасть вам чимало шансів поліпшити своє фінансове становище. Не проґавте момент!

2022 рік для Левів у фінансовому плані ― вдалий час, щоб розібратися з давніми труднощами. Повернути борги, розібратися з виплатами і починаннями, які не приносили доходу, для вас буде неважко. Головне при цьому ― частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме вона дасть правильні підказки.

Цього року Діви зможуть не тільки підвищити рівень свого доходу, а й обзаведуться тією «фінансовою подушкою безпеки», до якої давно прагнули. І пов’язано це буде з тим, що представники знака будуть як ніколи раціонально розпоряджатися грошима. Головне ― не сходити з обраного курсу й уникати спонтанних витрат.

У 2022 році Терези не раз опиняться в ситуації, коли їм доведеться ухвалювати важливе рішення тут і зараз. І саме від швидкості реакції представників знака залежатиме їхнє фінансове становище. Порада зірок ― бути сміливішими. Не бійтеся робити перший крок! Зараз фортуна на вашому боці. Не дозволяйте внутрішнім сумнівам віддаляти вас від успіху!

Початок року ― сприятливий час для вагомих покупок. Вони будуть не тільки вдалими, а й вельми вигідними. А ось наприкінці весни зірки радять особливу увагу приділити своєму самопочуттю. Не варто закривати очі на свої недуги. В іншому разі ваше здоров’я може стати головною графою витрат.

Наступний рік для Стрільців стане вельми вдалим у фінансовому плані. Представники знака зможуть не тільки здійснити задумане, а й значно підвищити рівень своїх доходів. Головне при цьому ― сподіватися тільки на власні сили, бо є велика ймовірність, що люди, на яких ви покладаєтеся, підведуть в останній момент.

Цілеспрямовані і впевнені в собі Козероги цього року зможуть легко підкорити намічені висоти. Та незважаючи на те, що зірки не обіцяють вам серйозних перешкод на шляху, розслаблятися не варто. Будьте гранично пильні у фінансових питаннях, бо є ймовірність потрапити в халепу через власну неуважність.

Цей рік дасть Водоліям змогу виправити давні помилки, пов’язані з фінансовою сферою. Головне ― не йти на поводу у своїх емоцій та уникати спонтанних витрат і необдуманих інвестицій. Середина року ― сприятливий період для нових починань. У вас є всі шанси отримати гарну віддачу в плані грошей.

2022 рік вимагатиме від Риб активності. Доля раз у раз даватиме вам можливості зростання в плані кар’єри і фінансів. І головне завдання ― не втратити ці шанси через власну недовірливість. Будьте сміливішими і не шукайте собі відмовок! Настав час взяти бика за роги.

