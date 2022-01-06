Гарні смс-привітання з Різдвом Христовим
Різдвяні свята зігрівають душу, тому що близькі люди поруч та їх можна обійняти і привітати. Проте так багато друзів і родичів залишаються далеко від нас. Однак вихід є: їм можна надіслати красиві смс та привітати від чистого серця. Смс-вітання з Різдвом Христовим 2022 ми зібрали в одному матеріалі.
Привітання з Різдвом у віршах і прозі
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У нашій добірці ви знайдете смс-привітання на будь-який смак. Більшість із них у віршах, тому їх легко буде запам’ятати і навіть переказати за святковим столом!
Смачної вам вечері,
Духмяних добрих пампушок,
Хай щастя стукає у двері,
Нехай несе багатств мішок.
Хай зірка з неба засіяє
Й освітить всеньку темноту,
Колядка гучно залунає
Й прославить тую ніч святу!
Христос ся рождає!
***
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров’ям, щастям в хаті
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне
Хай ніколи не погасне.
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.
***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
Мир вам в хату принесла.
Щоб весело і багато
Провели Різдвяне свято!
***
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам серце різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
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***
На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
***
Все небо вкрите зірочками, і одна із них — твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!
***
Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!
***
Різдво – це день, коли у світ із любов’ю увійшов Ісус Христос. Це день всепрощення, світлих почуттів, день, коли торжествує любов. Нехай у це свято замовкнуть гармати і не підніметься в повітря жодна ракета, крім феєрверку! І нехай у наше серце увійде любов до ближнього і дальнього! З Різдвом Христовим!
***
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
Щастя, радості й добра!
З Різдвом Христовим!!!
***
Хай народжене дитятко в вертепі на сіні
Принесе мир і радість всій вашій родині.
А Матір Божа, Матір єдина,
Випросить ласки у свого Сина.
Хай Господь Вас охороняє!
Христос ся рождає!
***
Вже по цілій Україні
Дзвінко лине коляда,
Засіяла в небі зірка,
Славимо Різдво Христа!
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З Різдвом Христовим! Нехай у вас буде все добре, близькі і рідні люди будуть поруч, а душевний спокій не покине вас!
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У Різдвяні свята нехай прийде мир у вашу домівку, нехай радість наповнить душі, а любов – серця, нехай надія, віра та оптимізм зроблять кожен ваш учинок обдуманим і мудрим, кожен крок – упевненим і сміливим. Бажаю вам здоров’я міцного, гарного настрою і веселого свята в колі рідних!
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З Різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в домі, затишної атмосфери і дружної сім’ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов!
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