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Красивые смс-поздравления с Рождеством Христовым

06.01.2022

Рождественские праздники согревают душу, потому что близкие люди рядом и их можно обнять и поздравить. Однако так много друзей и родственников остаются далеко от нас. Но выход есть: им можно отправить красивые смс и поздравить от чистого сердца. Смс-поздравления с Рождеством Христовым 2022 мы собрали в одном материале.

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Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

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В нашей подборке вы найдете смс-поздравления на любой вкус. Большинство из них в стихах, поэтому их легко будет запомнить и даже пересказать за праздничным столом!

Поздравляю с Рождеством,
С зимним, чистым волшебством!
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!

***

Славим день Христа рожденья,
Славим словом, славим пеньем,
Славим праведным трудом.
Да хранит он каждый дом!

***

Пусть рождественская ёлка
Украшает дом и сад.
А на ветках не иголки,
Пачки долларов висят!

***

В январе, числа седьмого,
С давних пор, из года в год
Праздник Рождества Христова
Отмечает наш народ.
Пусть веселья будет много,
Полной чашей будет дом
И душа пусть верит в Бога.
Поздравляю с Рождеством!

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Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

***

На небе зажглась первая звезда  — значит, светлый миг настал, Христос родился! Поздравляю тебя с Рождеством и желаю, чтобы в этот вечер и всегда твои мысли были чистыми и светлыми, как искрящийся снег за окном!

***

Любимую маму мою
Хочу с Рождеством я поздравить,
Поверь, от души говорю:
Хочу тебя, мама, прославить,
За то, что твоя доброта
По жизни всегда помогала.
Не меркнет твоя красота!
Желаю, чтоб ты не скучала.

Поздравления с Рождеством в стихах и прозе

***

Дорогой сынок, я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым, с праздником, когда на свет появился наш покровитель, который принес на землю благодать. Я желаю тебе никогда не отступать от своей цели и идти ровной дорогой по жизни. С праздником!

***

Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдёт любовь к ближнему и дальнему! С Рождеством Христовым!

***

Верьте в чудо, и оно
С вами вдруг случится.
И с дарами в Рождество
Праздник постучится.
И согреет волшебством
Сверху донизу ваш дом!

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