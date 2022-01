25 грудня католицьке Різдво оголошено вихідним, а 7 січня на нас чекає звичне Різдво з кутею та колядками. Редакція STB.UA підготувала список різдвяних фільмів для сімейного перегляду, щоб в ці дні ви ще більше відчули чарівну атмосферу.

Любов незабутня і недосяжна, така, що викликає жаль, несподівана, незручна й незрозуміла. Любов править усіма навколо: від прем’єр-міністра, який миттєво закохався у співробітницю свого апарату, до письменника, який втік на південь Франції, щоб склеїти своє розбите серце…

Якщо ви любите фільми, на постері яких зображено відразу кілька топових акторів, «Реальна любов» — те, що треба! У кінострічці знялися: Х’ю Грант, Колін Ферт, Алан Рікман, Кіра Найтлі, Роуен Еткінсон, Клаудія Шиффер — і це далеко не повний список.

За сюжетом Бойд Мітчлер і його дружина Луанн вирішують провести Різдво з батьком глави сімейства і його дивними родичами. Зрозумівши, що він забув удома всі подарунки, Бойд у компанії брата і батька стрибає в машину і намагається зробити неможливе: з’їздити додому і повернутися назад до світанку.

Фільм нехитрий і навряд чи надовго запам’ятається, але його варто подивитися хоча б тому, що це одна з останніх робіт Робіна Вільямса.

Джордж Бейлі — власник кредитної компанії у вигаданому американському містечку Бедфорд Фоллс. Він чесний, чуйний, люблячий чоловік і батько, пригнічений негараздами, що звалилися на нього, і подумує про самогубство. Очевидно, що людина, яка відмовляється від найбільшого дару Бога — життя, — потребує допомоги ангела-хранителя.

Небеса посилають йому на виручку Кларенса, єдиного вільного на той момент ангела, приємного, доброго, але недосвідченого. Якщо він зробить свою роботу добре і зможе відмовити Джорджа від смертного гріха, отримає крила. Часу у нього майже не залишилося… Кларенс знаходить єдино правильне рішення — показати Джорджу світ, в якому він не існує.

Жив-був у місті Хтограді Грінч. Був він увесь зелений і волохатий, ніхто його не любив. Образився Грінч на місцевих і пішов жити на гору, що продувається всіма вітрами. Сидів у своїй печері та злився на весь світ. Найбільше Грінч ненавидів Різдво. У той час, як все населення Хтограда веселилося від душі, барометр і без того завжди поганого настрою Грінча показував щось жахливе. І ось одного разу злобний житель гори вирішив покінчити з цим святом раз і назавжди. Поки безтурботні люди солодко спали в передсвяткову ніч, Грінч вирішив вкрасти у городян їхнє Різдво.

Це, мабуть, найатмосферніша картина в нашому списку. Яскрава, добра казка для дітей і дорослих з Джимом Керрі у головній ролі.

Віллі — незвичайний Санта-Клаус. Раз на рік на Різдво він разом зі своїм напарником грабує черговий універмаг. У минулому він відсидів у в’язниці. Віллі — по-справжньому поганий Санта! Але знайшовся хлопчина, який все-таки в нього повірив. І Віллі доведеться творити справжні чудеса, щоб цього разу довести задумане до кінця.

Це дуже нестандартний фільм. Його оцінять люди з хорошим почуттям гумору, які не чекають від святкових картин тільки добрих сцен.

Приємного перегляду!

