На радість працюючої частини жителів України в грудні стане на один вихідний день більше. Народні депутати ухвалили рішення зробити католицьке Різдво 25 грудня офіційним вихідним. Таким чином, в законі про працю навпроти Різдва Христового стоятимуть дві дати — 7 січня і 25 грудня.

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До слова, католицьке Різдво в цьому році припадає на вівторок, а це значить, що в українців буде цілих три дні на відпочинок — 23, 24 і 25 грудня будуть вихідними.

Нагадаємо, що новорічні свята триватимуть цього разу три дні — 30 і 31 грудня, а також 1 січня. Потім доведеться все-таки попрацювати три дні, а 6 січня зануритися в різдвяні клопоти. У цілому в нас буде 6 днів у січні, щоб провести свята в колі рідних і близьких.

А ось школярам пощастило трохи більше — зимові канікули 2018-2019 триватимуть з 30 грудня по 13 січня 2019 року.

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