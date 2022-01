Гороскоп на 3 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Кому день принесе позитивні зміни, а кому ― напругу в роботі? Читайте в гороскопі на 3 січня від екстрасенсів СТБ.

Перший робочий день може виявитися складним для Овнів. Постарайтеся знайти баланс між повсякденними обов’язками і дозвіллям.

У понеділок у житті Тельців відбудуться позитивні зміни. Ваші старі амбіції повернуться, і ви отримаєте задоволення від процесу саморозвитку.

Близнюки, не відмовляйтеся від свого шляху тільки тому, що він тернистий. Завдяки вашій стійкості ви зможете подолати важку фазу. Більше довіряйте близьким.

У понеділок Раків може особливо турбувати думка людей навколо. Не варто намагатися всім сподобатися. Просто залишайтеся собою.

Не варто йти на ризик у понеділок. Наразі шанси на успішний результат занадто малі. Наберіться трохи терпіння.

На вас і ваші знання покладаються великі надії. Не зруйнуйте їх. Будьте наполегливішими в понеділок і проявіть всю силу свого розуму.

Час від часу Терезам просто необхідно навчитися казати «ні». Понеділок буде саме таким днем. Не поступайтеся своїми інтересами заради інших.

Готовність Скорпіонов брати відповідальність за свої рішення матиме позитивний ефект у понеділок. У другій половині дня можливе несподіване запрошення.

Зірки рекомендують Стрільцям бути обережнішими в понеділок. Хтось може бути не до кінця чесним із вами. Якщо не будете уважними, то зазнаєте фінансових втрат.

Особиста близькість може стати для Козерогів глибоким і одухотворювальним досвідом, якщо ви дозволите їй розвинутися. Також варто приділити час своєму здоров’ю.

3 січня на Водоліїв чекає день, повний завдань і викликів. Підійдіть до них з гарним настроєм, і все вийде так, як ви хочете.

Зірки віщують Рибам складний день. Ви розфокусовані і не маєте колишньої концентрації. Постарайтеся взяти себе в руки і налаштуватися на робочий лад.

