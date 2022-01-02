Гороскоп на 3 января 2022 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Кому день принесет положительные изменения, а кому ― напряжение в работе? Читайте в гороскопе на 3 января от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Первый рабочий день может оказаться сложным для Овнов. Постарайтесь найти баланс между повседневными обязанностями и досугом.

Телец

В понедельник в жизни Тельцов произойдут положительные изменения. Ваши старые амбиции вернутся, и вы получите удовольствие от процесса саморазвития.

Близнецы

Близнецы, не отказывайтесь от своего пути только потому, что он тернист. Благодаря вашей стойкости вы сможете преодолеть трудную фазу. Больше доверяйте близким.

Рак

В понедельник Раков может особенно заботить мнение окружающих людей. Не стоит пытаться всем понравиться. Просто оставайтесь собой.

Лев

Не стоит идти на риск в понедельник. В данный момент шансы на успешный исход слишком малы. Наберитесь немного терпения.

Дева

На вас и ваши знания возлагаются большие надежды. Не разрушьте их. Будьте настойчивее в понедельник и проявите всю силу своего ума.

Весы

Время от времени Весам просто необходимо научиться говорить «нет». Понедельник будет именно таким днем. Не уступайте своими интересами ради других.

Скорпион

Готовность Скорпионов брать ответственность за свои решения будет иметь положительный эффект в понедельник. Во второй половине дня возможно неожиданное приглашение.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам быть осторожнее в понедельник. Кто-то может быть не до конца честным с вами. Если не будете внимательными, то понесете финансовые потери.

Козерог

Личная близость может стать для Козерогов глубоким и одухотворяющим опытом, если вы позволите ей развиться. Также стоит уделить время своему здоровью.

Водолей

3 января Водолеев ждет день, полный задач и вызовов. Подойдите к ним с хорошим расположением духа, и все получится так, как вы хотите.

Рыбы

Звезды предвещают Рыбам сложный день. Вы расфокусированы и не имеете прежней концентрации. Постарайтесь взять себя в руки и настроиться на рабочий лад.

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