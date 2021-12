Господарем 2022 року за китайським календарем буде Тигр. Як зустріти Новий рік, щоб привернути до себе та своєї сім’ї удачу? Читайте в нашому матеріалі про Новорічну ніч за фен-шуй.

Фен-шуй ‒ це наука про правильне розташування предметів, яка допоможе наповнити дім позитивною енергетикою та прожити рік у повній гармонії з природою.

Підготовка дому до свята ‒ одне з головних завдань, яке може принести дуже багато удачі в новому році. Передусім потрібно почати з прибирання та позбавлення від старих і непотрібних речей. Перегляньте все, що накопичилося, і, якщо протягом останнього року ви жодного разу не вдягали якусь сункю або не користувалися старовинним сервізом, можливо, час позбутися цих речей?

Обов’язково зробіть генеральне прибирання. Почніть із витирання пилу, вимийте вікна, підметіть підлогу, а потім гарненько вимийте її, не забуваючи про важкодоступні куточки будинку.

Такі приготування допоможуть позбавити житло негативної енергії року, що минає, яку за фен-шуй називають енергією Ци. Крім того, чистота дому є символом стійкого імунітету.

Є кілька правил щодо розташування новорічної ялинки.

Господар року Тигр обожнює природні (синій, зелений) і теплі (золотистий, жовтий) кольори. Також до домашнього інтер’єру підійдуть білі, сріблясті та сірі відтінки. Тому вибираючи колірну гаму для прикрашання будинку, найкраще віддати перевагу парі з перелічених вище кольорів.

Щоб задобрити символ прийдешнього року, слід розставити фігурки Тигра біля знакових для вас місць у всьому будинку.

Іще дуже важливий момент ‒ свічки. Їх повинно бути багато. Особливо на новорічному столі в центрі.

Щоб залучити удачу в прийдешньому році, потрібно дотримуватись таких правил:

