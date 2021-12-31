Хозяином 2022 года по китайскому календарю будет Тигр. Как встретить Новый год, чтобы привлечь к себе и своей семье удачу? Читайте в нашем материале о Новогодней ночи по фэншуй.

Фэншуй ‒ это наука о правильном расположении предметов, которая поможет наполнить дом позитивной энергетикой и прожить год в полной гармонии с природой.

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Подготовка дома к Новому году

Подготовка дома к празднику ‒ одна из главных задач, которая может принести очень много удачи в новом году. Прежде всего нужно начать с уборки и избавления от старых и ненужных вещей. Пересмотрите все, что накопилось, и, если в течение последнего года вы ни разу не надевали какое-то платье или не пользовались старинным сервизом, возможно, пришло время избавиться от этих вещей?

Обязательно сделайте генеральную уборку. Начните с вытирания пыли, вымойте окна, подметите пол, а потом хорошенько вымойте его, не забывая о самых дальних и труднодоступных уголках дома.

Такие приготовления помогут избавить жилище от негативной энергии уходящего года, которую по фэншуй именуют энергией Ци. Кроме того, чистота дома является символом устойчивого иммунитета.

Новогодняя елка по фэншуй

Существует несколько правил по расположению новогодней елки.

Елка в юго-восточной части комнаты улучшит финансовое состояние.

Деревце по центру комнаты нужно ставить, если вы хотите улучшить состояние своего здоровья.

Любителям творчества и людям, работающим в сфере искусства, фэншуй предлагает установить елку в южной части вашего жилища. В таком случае вдохновение вас не покинет на протяжении целого года.

Для тех, кто в наступающем году мечтает стать родителем, древнее учение рекомендует установить елку в западной части комнаты.

Северо-западное направление символизирует путешествия. Поэтому, если вы хотите объехать всю планету, ставьте елку именно там.

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Декор дома по фэншуй

Хозяин года Тигр обожает природные (синий, зеленый) и теплые (золотистый, желтый) цвета. Также к домашнему интерьеру подойдут белые, серебристые и серые оттенки. Поэтому выбирая цветовую гамму для украшения дома, лучше всего отдать предпочтение паре из вышеперечисленных цветов.

Чтобы задобрить символ наступающего года, следует расставить фигурки тигра возле знаковых для вас мест по всему дому.

Еще очень важный момент — свечи. Их должно быть много. Особенно на новогоднем столе в центре.

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Одежда на Новый год по фэншуй

Чтобы привлечь удачу в наступающем году, нужно следовать таким рекомендациям:

Если вас замучили хронические болезни, стоит надеть что-нибудь алое или оранжевое, а лучше — все вместе!

Если вы хотите улучшить свое финансовое положение, надевайте одежду бледно-желтых или серебристых тонов.

Если же вы в следующем году будете бороться за правое дело, надевайте одежду коричневого или синего цвета.

Сервировка стола по фэншуй

Скатерть и салфетки должны быть окрашены в цвета наступающего года. Согласно правилам фэншуй, Бык предпочитает фарфоровую посуду, поэтому позаботьтесь о ее наличии на столе.

Блюда нужно подавать строго по графику, ведь Тигр любит порядок во всем.

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