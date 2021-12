Свято наближається, і дедалі більше людей замислюється, де зустрічати Новий рік 2022. Традиційно ми проводимо зимові канікули вдома в колі сім’ї. Дехто захоче вирушити на новорічні свята в невелику подорож Україною, однак варто пам’ятати про ситуацію з коронавірусом. Та все ж редакція stb.ua дібрала кілька красивих і незабутніх місць, куди можна поїхати на Новий рік 2022.

Традиційно кожен новий рік столиця зустрічає в певному стилі. Цього разу тематика декорацій на Софійській площі – Різдвяна ніч, коли народився Ісус Христос. Висота ялинки досягає 31 м, а прикрасили її гірляндою завдовжки 10 км і більше 2 тис. іграшками. Навколо новорічного дерева – найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів і колядників. Поруч облаштовано фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, фудкорти і теплі зони для відпочинку. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому працює ковзанка у вигляді тунелю, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко.



На локації буде крижана ковзанка з фунікулером, велика снігова гірка, атракціони та резиденція Святого Миколая. Також працюватиме фуд-зона з будиночками у стилі європейських ярмарків.

На локації буде розміщено новорічну ялинку та лаунж-зону зі столиками та гарячими напоями.

На площі біля Офісу президента встановили новорічну локацію з ялинкою, безкоштовною дитячою каруселлю, резиденцією Святого Миколая та фудкортом.

По вихідних з 10:00 до 19:00 та у будні з 10:00 до 17:00 до 23 січня у селі Ясногородка, вул. Підлісна 32 (40 км від Києва), працює Зимова Казка. Це локація для сімейного відпочинку, в якій зустрілись казкові персонажі. Резиденція, де Санта Клаус та місіс Санта спробують здійснити всі ваші бажання, які ви скажете їм або напишете в листі. Підземелля, де Чарівник показує справжню магію. Північні олені Санти, які дуже люблять їсти з рук та фотографуватись. Ресторан зі смачною локаворською кухнею та глінтвейном з власного вина. А також зоопарк, страусина ферма та Яснограй – дитячий парк розваг!

Зимова країна на ВДНГ

Зимові локації на ВДНГ — це 20 розваг для всієї родини:

Графік роботи ковзанки:

12:00 – 22:00 (будні дні)

10:00 – 22:00 (вихідні та святкові дні)

У центрі ковзанки просто неба — різдвяна ялинка з тунелем у північно-льодовитому стилі.

16 операторів вуличної їжі запропонують гостям свята глінтвейн, запашні солодощі і навіть оселедець!

Колишня столиця України також готується до масштабного святкування Нового року 2022. На площі Свободи стоїть головна ялинка Харкова висотою майже 40,5 метрів, прикрашена вона 700 іграшками та кульками. Також тут працює новорічно-різдвяний ярмарок із сувенірами, фудкортами з глінтвейном та ковзанка площею 2 400 кв. м.

Якщо ж вам хочеться бути ближче до моря, рекомендуємо відвідати Одесу. На головних вулицях ‒ Дерибасівській, Преображенській, Успенській, Пушкінській, Грецькій площі і Приморському бульварі напередодні свята вас зустріне казкова ілюмінація і веселий настрій. У самому центрі міста на гостей та жителів Одеси чекає новорічний ярмарок із безліччю сувенірів і подарунків. І, звичайно ж, без гумору в Одесі ‒ нікуди. Проведіть незабутнє свято в одному з найбільш позитивних міст країни. Однак не забувайте про соціальну дистанцію і пам’ятайте про прості правила власної безпеки: маски, антисептики і рукавички.

Одним з найпопулярніших міст, де українці мріють зустріти Новий рік і Різдво, є Львів. Це місто прекрасне будь-якої пори року, але взимку ‒ особливо. Центральні вулиці перенесуть вас у давні часи, на площах Ринок та Свободи розіграється справжня зимова казка: вертепи, колядники, вишукані пані та панове, одягнені в костюми епохи XIX століття.

Якщо ви любите активний зимовий відпочинок, то вирушайте зустрічати Новий рік на гірськолижний курорт. Там ви знайдете для себе дуже багато захопливих занять: катання на лижах, сноуборді або ковзанах, гра в хокей, прогулянки зимовим лісом. Неймовірна природа складе гідну конкуренцію святковим вогням великого міста, ще й зарядить вас енергією до кінця зими.

Чернівці — одне з найромантичніших міст з європейською атмосферою в Україні, недарма його називають ще «маленьким Парижем». Вирушайте туди з коханою людиною на новорічні канікули, щоб поблукати вузькими вуличками і насолодитися архітектурою ХІХ — початку ХХ ст., вдихаючи аромати кави та глінтвейну. Обов’язково відвідайте такі пам’ятки: резиденцію православних митрополитів Буковини і Далмації, музично-драматичний театр, міську ратушу, будинок-корабель, кафедральний собор Святого Духа. Цікаво, що щодня з ратуші рівно опівдні сурмач у народному костюмі виконує «Марічку». До свят на Соборній площі буде встановлена ​​головна ялинка міста і розміститься новорічно-різдвяний ярмарок з частуваннями і сувенірами.

Подорож до цього міста на Новий рік занурить вас в атмосферу чарівного середньовіччя. Вам неодмінно варто відвідати головну пам’ятку — Кам’янець-Подільську фортецю. А сквер «Лебедине озеро» вважається найромантичнішим місцем, звідки відкривається неймовірна панорама на каньйон. Також скористайтеся нагодою і поїдьте на екскурсію до Хотинської фортеці та Меджибізького замку, які розташовані недалеко від Кам’янця-Подільського. Крім того, тут ви зможете здійснити політ на повітряній кулі та насолодитися з висоти прекрасними зимовими пейзажами й архітектурою міста.

