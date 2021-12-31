Праздник приближается, и все больше людей задается вопросом, где встречать Новый год 2022. Традиционно мы проводим зимние каникулы дома в кругу семьи. Некоторые захотят отправиться на новогодние праздники в небольшое путешествие по Украине, однако стоит помнить о ситуации с коронавирусом. Но, тем не менее, редакция stb.ua подобрала несколько красивых и незабываемых мест, куда можно поехать на Новый год 2022.

Новый год 2022 в Киеве

Главная елка на Софийской площади

Традиционно каждый Новый год столица встречает в определенном стиле. На этот раз тематика декораций на Софийской площади – Рождественская ночь, когда родился Иисус Христос. Высота елки достигает 31 м, а украсили ее гирляндой протяженностью 10 км и более 2 тыс. игрушками. Вокруг новогоднего дерева – самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Рядом оборудованы фотозоны, мастерская, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому работает каток в виде тоннеля, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок.

Рождество на Подоле

На локации будет ледяной каток с фуникулером, большая снежная горка, аттракционы и резиденция Святого Николая. Также будет работать фуд-зона с домиками в стиле европейских ярмарков.

Арка дружбы народов

На локации будет размещена новогодняя елка и лаунж-зона со столиками и горячими напитками.

Локация на Банковой

На площади возле Офиса президента установили новогоднюю локацию с елкой, бесплатной детской каруселью, резиденцией Святого Николая и фудкортом.

Зимняя Сказка в Ясногородке

По выходным с 10:00 до 19:00 и по будням с 10:00 до 17:00 до 23 января в селе Ясногородка, ул. Подлесная 32 (40 км от Киева), работает Зимняя Сказка. Это локация для семейного отдыха, где встретились сказочные персонажи. Резиденция, где Санта Клаус и миссис Санта попытаются осуществить все ваши желания, которые вы скажете или напишете в письме. Подземелье, где Волшебник показывает настоящую магию. Северные олени Санты очень любят есть с рук и фотографироваться. Ресторан с вкусной кухней и глинтвейном из собственного вина. А также зоопарк, страусиная ферма и Яснограй – детский парк развлечений!

Зимняя страна на ВДНХ

Зимние локации на ВДНХ – это 20 развлечений для всей семьи:

каток под открытым небом площадью 2500 кв.м.;

венецианская карусель, колесо обозрения и другие аттракционы;

резиденция Санты;

Музей Нового года;

Рождественская фабрика мечтаний и многое другое.

Roshen Winter Village

График работы катка:

12:00 – 22:00 (будние дни)

10:00 – 22:00 (выходные и праздничные дни)

В центре катка под открытым небом — рождественская елка с туннелем в северо-ледовитом стиле.

16 операторов уличной еды предложат гостям праздника глинтвейн, душистые сладости и даже сельдь!

Новый год 2022 в Харькове

Бывшая столица Украины также готовится к масштабному празднованию Нового года 2022. На площади Свободы стоит главная елка Харькова высотой около 40,5 метров, украшена она 700 игрушками и шариками. Также здесь работает новогодне-рождественская ярмарка с сувенирами, фудкортами с глинтвейном и каток площадью 2 400 кв. м.

Новый год 2022 в Одессе

Если же вам хочется быть поближе к морю, рекомендуем посетить Одессу. На главных улицах – Дерибасовской, Преображенской, Успенской, Пушкинской, Греческой площади и Приморском бульваре в преддверии праздника вас встретит сказочная иллюминация и веселое настроение. В самом центре города гостей и жителей Одессы ждет новогодняя ярмарка с множеством сувениров и подарков. И, конечно же, без юмора в Одессе ‒ никуда. Проведите незабываемый праздник в одном из самых позитивных городов страны. Однако не забывайте о социальной дистанции и помните о простых мерах собственной безопасности: масках, антисептике и перчатках.

Новый год 2022 во Львове

Одним из самых популярных городов, где украинцы мечтают встретить Новый год и Рождество, является Львов. Этот город прекрасен в любое время года, но зимой ‒ особенно. Центральные улицы перенесут вас в былые времена, на площадях Рынок и Свободы разыграется настоящая зимняя сказка: вертепы, колядники, изысканные пани и паны, одетые в костюмы эпохи XIX века.

Новый год 2022 в Карпатах

Если вы любите активный зимний отдых, то отправляйтесь встречать Новый год на горнолыжный курорт. Там вы найдете для себя очень много захватывающих занятий: катание на лыжах, сноуборде или коньках, игра в хоккей, прогулки по зимнему лесу. Невероятная природа составит достойную конкуренцию праздничным огням большого города, еще и зарядит вас энергией до конца зимы!

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Новый год 2022 в Черновцах

Черновцы — один из самых романтичных городов с европейской атмосферой в Украине, недаром его называют еще «маленьким Парижем». Отправляйтесь туда с любимым человеком на новогодние каникулы, чтобы побродить по узким улочкам и насладиться архитектурой ХІХ — начала ХХ в., вдыхая ароматы кофе и глинтвейна. Обязательно посетите такие достопримечательности: резиденцию православных митрополитов Буковины и Далмации, музыкально-драматический театр, городскую ратушу, дом-корабль, кафедральный собор Святого Духа. Интересно, что каждый день с ратуши ровно в полдень трубач в народном костюме играет «Маричку». К праздникам на Соборной площади будет установлена главная елка города и разместится новогодне-рождественская ярмарка с угощениями и сувенирами.

Новый год 2022 в Каменце-Подольском

Путешествие в этот город на Новый год окунет вас в атмосферу волшебного средневековья. Вам непременно стоит посетить главную достопримечательность — Каменец-Подольскую крепость. А сквер «Лебединое озеро» по праву считается самым романтичным местом в городе, откуда открывается невероятная панорама на каньон. Также воспользуйтесь случаем и съездите на экскурсию в Хотинскую крепость и Меджибожский замок, которые расположены недалеко от Каменца-Подольского. Кроме того, здесь вы сможете совершить полет на воздушном шаре и насладиться с высоты прекрасными зимними пейзажами и архитектурой города.

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