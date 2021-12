2022 ― рік Тигра ― обіцяє бути дуже вдалим і справедливим в усіх аспектах. Принаймні, для тих, хто буде чемним і ввічливим, а також догодить господареві року, Тигрові. Не забудьте і про подарунки коханим людям, близьким і друзям. Читайте, що подарувати на Новий рік 2022 за знаками зодіаку, просто зараз!

Щоб вибрати подарунок на новий 2022 рік, варто звернути увагу на характер Тигра. Адже саме від нього залежить, чи будуть щасливі й цінні ваші презенти для друзів і близьких.

Тигри – сміливі, непередбачувані, впевнені у собі. Вони дуже привабливі і вміють привернути до себе увагу. Але іноді вони можуть бути імпульсивними, дратівливими та розпещеними. Тигри вперті, рішучі та свавільні.

Перш ніж купити подарунок на Новий рік, важливо дізнатися, ким близькі і друзі є за знаком зодіаку. Саме цей маленький нюанс допоможе розібратися, що ж все-таки краще подарувати.

Представникам знака Риби найкраще дарувати те, що пов’язано з водною стихією. Наприклад, акваланг, купальник або путівку на море. Також підійдуть красиві декоративні речі ― мініатюрний водоспад або ж статуетки водних тварин.

Водоліям краще дарувати незвичайні екстравагантні речі, які є оригіналом. Саме тоді ви зможете заслужити їхню подяку.

Що до Козерога, то такі люди дуже ділові. Для них хорошим подарунком можуть бути корисні речі для робочого столу, витримане вино або якісний одяг.

Стрілець ― знак зодіаку, для якого буде непоганим подарунком інвентар для спортивних ігор, наприклад, тенісу або баскетболу. Крісло-гойдалка, а також аромати для будинку у вигляді свічок, масел, запашних рослин ― також дуже хороший вибір.

Для Скорпіона важливо, щоб подарунок був цікавий і не дуже банальний. Якщо ви піднесете річ, яка асоціюється з успіхом, матеріальним достатком, тоді наступний рік буде розпочато для Скорпіонів чудово. Дорога авторучка, новий кросворд ― ось непогані варіанти.

На першому місці для Терезів ― зручність. А значить, гаманець або зручне і практичне взуття стане в пригоді цим людям. Усе це важливо просто красиво упакувати.

Діва любить порядок. Тому можна робити подарунки у вигляді домашніх речей, які завжди знадобляться. Тобто постільна білизна, світильник чи картина прекрасно підійдуть.

Лев ― знак зодіаку, якому важливо бути в центрі уваги. Таким людям потрібно дарувати щось яскраве і цікаве з одягу або ювелірних виробів. Тільки не треба презентувати прикраси на шию, бо це не дуже доречно в цьому році.

Раку в новому році важливо буде дізнатися щось нове і незвичайне. А тому книги, які є модною новинкою, або квитки на популярний онлайн-тренінг дуже підійдуть для нього.

Люди, народжені під знаком зодіаку Близнюки, є вельми непосидючими. Добрим подарунком на наступний рік для них буде фотоапарат або відеокамера. Також підійдуть книги або журнали.

Телець ― спокійний знак зодіаку. Саме тому важливо додати в його життя трохи яскравого і екстравагантного. Подаруйте йому ексклюзивні речі або косметику.

Людям під знаком Овна краще подарувати сонцезахисні окуляри в незвичайній оправі, дорогі запонки, новомодні гаджети.

