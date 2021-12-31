2022 ― год Тигра ― обещает быть очень удачным и справедливым во всех отношениях. По крайней мере, для тех, кто будет учтив и вежлив, а также угодит хозяину года, Тигру. Не забудьте и о подарках любимым людям, близким и друзьям. Читайте, что подарить на Новый год 2022 по знаку зодиака, прямо сейчас!

Чтобы выбрать подарок на новый 2022 год, стоит обратить внимание на характер Тигра. Ведь именно от него зависит, будут ли удачливы и ценны ваши презенты для друзей и близких.

Тигры – смелые, непредсказуемые, уверенные в себе. Они очень обаятельны и умеют расположить к себе. Но иногда они могут быть импульсивными, раздражительными и избалованными. Тигры упрямы, решительны и своевольны.

Подарки по знаку зодиака на 2022 год Тигра

Прежде чем купить подарок на Новый год, важно узнать, кем близкие и друзья являются по знаку зодиака. Именно этот маленький нюанс поможет разобраться, что же все-таки лучше подарить.

Представителям знака Рыбы лучше всего дарить то, что связано с водной стихией. Например, акваланг, купальник или путевку на море. Также подойдут красивые декоративные вещицы – миниатюрный водопад или же статуэтки водных животных.

Что касается знака зодиака Водолей, то ему лучше дарить необычные экстравагантные вещи, которые являются оригиналом. Именно тогда вы сможете заслужить его благодарность.

Что до Козерога, то такие люди очень деловиты. Для них хорошим подарком могут быть полезные вещи для рабочего стола, выдержанное вино или качественная одежда.

Стрелец ― это знак зодиака, для которого будет неплохим подарком инвентарь для спортивных игр, например, тенниса или баскетбола. Кресло-качалка, а также ароматы для дома в виде свечей, масел, пахучих растений также очень хороший выбор.

Для Скорпиона важно, чтобы подарок был интересен и не слишком банален. Если вы преподнесете вещь, которая ассоциируется с успехом, материальным достатком, тогда наступающий год будет начат для Скорпионов превосходно. Дорогая авторучка, новый кроссворд ― вот неплохие варианты.

На первом месте для Весов ― удобство. А значит, кошелек или удобная и практичная обувь пригодится этим людям. Все это важно просто красиво упаковать.

Дева любит порядок. А потому ей можно делать подарки в виде домашних вещей, которые всегда пригодятся. То есть постельное белье, светильник или картина прекрасно подойдут.

Лев ― знак зодиака, которому важно быть в центре внимания. Таким людям нужно дарить что-то яркое и интересное из одежды или ювелирных изделий. Только не надо презентовать украшения на шею, так как это не слишком подходит для этого года.

Ракам в новом году важно будет узнать что-то новое и необычное. А потому книги, которые являются модной новинкой, или билеты на популярный онлайн-тренинг очень подойдут для него.

Люди, рожденные под знаком зодиака Близнецы, являются весьма непоседливыми. Поэтому хорошим подарком на наступающий год для них будет фотоаппарат или видеокамера. Также подойдут книги или журналы.

Телец ― спокойный знак зодиака. Именно поэтому важно добавить в его жизнь немного яркого и экстравагантного. Подарите ему эксклюзивные вещи или косметику.

Людям под знаком Овна лучше подарить солнцезащитные очки в необычной оправе, дорогие запонки, новомодные гаджеты.

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