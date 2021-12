Новий рік 2022 вже на порозі, і багато хто отримав заслужені вихідні. Та як краще їх провести і розважитись у Києві на Новий рік та Різдво сім’єю й поодинці? Розповідаємо про заходи, що відбуватимуться на Новий рік 2022 у Києві, ― платні та безкоштовні, де можна буде отримати незабутні враження.

Коли: 1 грудня ― 9 січня (ковзанка працює до 28 лютого).

Де: проспект Науки, 1.

Вхід: квитки на локації.

Розважальний комплекс Roshen Winter Village під відкритим небом включає кілька локацій. Тут працює ковзанка під відкритим небом та фудкорти, а також проводять екскурсії на шоколадну фабрику. На ковзанці є «магічна» ялинка, яку прикрасили гірляндами, бурульками, пінгвінами, білими ведмедями та ведмедиками Тедді з подарунками та іграшками в лапах. Є локація з будиночком Санти, де на вас чекають численні розваги для дітей і дорослих: активні ігри, танці з ельфійкою, творча зона і блискучі перевтілення. І щовечора ― величезна неповторна ілюмінація.

Коли: 31 грудня, 22:00.

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Вхід: квитки на локаціях.

На ВДНГ 11 грудня також почав працювати щорічний фестиваль «Зимова країна» з купою локацій, розваг та атракціонів. На території експоцентру є зимове містечко, де на відвідувачів чекає велика кількість розваг і тематичних локацій, зокрема ковзанка, музей Нового року, резиденція Санти та Різдвяна фабрика мрії.

Коли: 18 грудня ― 16 січня.

Місце: Софійська площа.

Вхід: вільний.

На Софійській площі 18 грудня офіційно засвітили головну ялинку України, яка вразила своєю красою навіть західних сусідів-любителів Різдва. Того ж дня почав працювати святковий ярмарок з активностями і товарами як для дітей, так і для дорослих. Біля пам’ятника Богдану Хмельницькому відкрили безкоштовну ковзанку ― проте для отримання безкоштовної перепустки дітям треба взяти участь у веселих конкурсах.

Коли: 24 грудня ― 23 січня.

Місце: Арка Дружби Народів.

Вхід: вільний.

Біля Арки Дружби Народів також працюватиме святкова локація з ялинкою та різдвяним декором. На місці будуть атракціони, фотозона і ятки з подарунками і смаколиками.

Коли: 31 грудня, 22:00.

Де: Контрактова площа.

Вхід: платний для танців.

На Контрактовій площі відкрито велику локацію «Різдво на Подолі», оформлену в європейському стилі з магазинчиками, глінтвейном та какао. Тут також є ковзанка, резиденція святого Миколая, фудзона, колесо огляду та ярмарок.

Увечері 31 грудня буде можливість незвичайно відсвяткувати Новий Рік — пуститись у танець під традиційну музику. На сцені на Подолі виступатимуть «ЩукаРиба», «US Orchestra» та їхні друзі. Крім музики, буде костюмована вечірка: у 2022 році святкують у золоті, стрічках та яскравому макіяжі. З собою можна взяти улюблений сир, мандарини, алкоголь та будь-яку смачну їжу. Організатори також підготували частування. Квитки можна знайти за посиланням.

Коли: 31 грудня, 22:00.

Де: Osocor Residence, вулиця Виноградна, 2.

Вхід: квитки на сайті.

В Osocor Residence гостей розважатимуть шоу-балет, диджей та ведучий. Для відвідувачів готують щоденну програму з грудня до кінця січня 2022 року, та особливо багато активностей буде в новорічну ніч.

Після півночі гостей порадують святковим салютом і льодовим шоу, новорічними локаціями у стилі світу Гаррі Поттера. За святковим столом пригощатимуть щучою ікрою з гребінцями, телячими медальйонами та просеко. Докладніше ознайомитися з меню та уточнити деталі можна на сайті готельного комплексу. Ціни на різні дні святкування відрізнятимуться.

Коли: 25 грудня ― 3 січня.

Де: Палац «Україна».

Вхід: квитки на сайті концертної зали.

З 25 грудня до 3 січня у палаці «Україна» відбудеться прем’єрне естрадно-циркове шоу «Нова Снігова Королева», де співачка Оля Полякова перетвориться на Снігову Королеву.

Організатори стверджують, що створили шоу в стилі бродвейського мюзиклу та інтернет-історії.

Коли: 18 грудня ― 19 січня.

Де: «Парк Київська Русь», с. Копачів, Київська область.

Вхід: квитки на сайті.

У розважальному комплексі «Парк Київська Русь» до новорічних свят відкрилася додаткова новорічна програма ― «Зимова казка» для дітей та дорослих. Окрім традиційних розваг на гостей чекають новорічні постановки, кінні шоу, прогулянки на конях і в санях.

З 18 грудня по 9 січня у спеціальній стилізованій локації діти й дорослі зможуть написати листа «діду морозу» ― містичному сивочолому чарівнику. 25 грудня і 7 січня розігруються спеціальні вертепи з нагоди Різдва.

