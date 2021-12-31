Новый год 2022 уже на пороге, и много кто получил заслуженные выходные. Но как лучше их провести и развлечься в Киеве на Новый год и Рождество семьей и в одиночку? Рассказываем о мероприятиях, которые будут проходить на Новый год 2022 в Киеве, ― платных и бесплатных, где можно будет получить незабываемые впечатления.

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Roshen Winter Village

Когда: 11 декабря ― 9 января (каток работает до 28 февраля).

Где: проспект Науки, 1.

Вход: билеты на локации.

Развлекательный комплекс Roshen Winter Village под открыты небом включает в себя несколько локаций. Здесь работает каток под открытым небом и фудкорты, а также проводят экскурсии на шоколадную фабрику. На катке есть «магическая» елка, которую украсили гирляндами, сосульками, пингвинами, белыми медведями и мишками Тедди с подарками и игрушками в лапах. Есть локация с домиком Санты, где вас ждет множество развлечений для детей и взрослых: активные игры, танцы с эльфийкой, творческая зона и блестящие превращения. И каждый вечер ― огромная неповторимая иллюминация.

Новый год на ВДНХ ― «Зимова країна» и резиденция Санты

Когда: 31 декабря, 22:00.

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1.

Вход: билеты на локациях.

На ВДНХ 11 декабря также начал работать ежегодный фестиваль «Зимова країна» с кучей локаций, развлечений и аттракционов. На территории экспоцентра есть зимний городок, где посетителей ждет большое количество развлечений и тематических локаций, в частности каток, музей Нового года, резиденция Санты и Рождественская фабрика мечты.

Елка на Софийской площади

Когда: 18 декабря ― 16 января.

Где: Софийская площадь.

Вход: свободный.

На Софийской площади в Киеве 18 декабря официально зажгли главную елку Украины, которая поразила своей красотой даже западных соседей-любителей Рождества. В тот же день начала работать праздничная ярмарка с активностями и товарами как для детей, так и для взрослых. Возле памятника Богдану Хмельницкому открыли бесплатный каток ― но для получения бесплатного пропуска детям нужно поучаствовать в веселых конкурсах.

Новый год в центре Киева

Когда: 24 декабря ― 23 января.

Где: Арка Дружбы Народов.

Вход: свободный.

Возле Арки Дружбы Народов также будет работать праздничная локация с елкой и рождественским декором. На месте будут аттракционы, фотозона и лавки с подарками и вкусностями.

Новый год и танцы на Подоле

Когда: 31 декабря, 22:00.

Где: Контрактовая площадь.

Вход: платный для танцев.

На Контрактовой площади открыта большая локация «Рождество на Подоле», оформленная в европейском стиле с магазинчиками, глинтвейном и какао. Здесь тоже есть каток, резиденция святого Николая, фудзона, колесо обозрения и ярмарка.

Вечером 31 декабря будет возможность необычно отпраздновать Новый Год — пуститься в пляс под традиционную музыку. На сцене на Подоле будут выступать «ЩукаРиба», «US Orchestra» и их друзья. Помимо музыки, будет костюмированная вечеринка: в 2022 году празднуют в золоте, лентах и ярком макияже. С собой можно взять любимый сыр, мандарины, алкоголь и любую вкусную еду. Организаторы также подготовили угощения. Билеты можно найти по ссылке.

Новый год в Osocor Winter Residence

Когда: 31 декабря, 22:00.

Где: Osocor Residence, улица Виноградная, 2.

Вход: билеты на сайте.

В Osocor Residence гостей будут развлекать шоу-балет, диджей и ведущий. Для посетителей готовят ежедневную программу с декабря до конца января 2022, но особенно много активностей будет в новогоднюю ночь.

После полуночи гостей порадуют праздничным салютом и ледовым шоу, новогодними локациями в стиле мира Гарри Поттера. За праздничным столом будут угощать щучьей икрой с гребешками, телячьими медальонами и просекко. Подробнее ознакомиться с меню и уточнить детали можно на сайте отельного комплекса. Цены на разные дни празднования отличаются.

Новогодняя сказка с Олей Поляковой

Когда: 25 декабря ― 3 января.

Где: Дворец «Украина».

Вход: билеты на сайте концертного зала.

С 25 декабря по 3 января во Дворце «Украина» состоится премьерное эстрадно-цирковое шоу «Новая Снежная Королева», где певица Оля Полякова превратится в Снежную Королеву.

Организаторы утверждают, что создали шоу в стиле бродвейского мюзикла и интернет-истории.

Новый год в средневековом стиле

Когда: 18 декабря ― 19 января.

Где: «Парк Киевская Русь», с. Копачов, Киевская область.

Вход: билеты на сайте.

В развлекательном комплексе «Парк Киевская Русь» к новогодним праздникам открылась дополнительная новогодняя программа ― «Зимняя сказка» для детей и взрослых. Кроме традиционных развлечений гостей ждут новогодние постановки, конные шоу, прогулки на лошадях в санях.

С 18 декабря по 9 января в специальной стилизированной локации дети и взрослые смогут написать письмо «деду морозу» ― мистическому седовласому волшебнику. 25 декабря и 7 января разыгрываются специальные вертепы к Рождеству.

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