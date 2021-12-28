В начале декабря украинцы планируют дела и отдых на полтора месяца, поэтому многим важно знать, сколько выходных будет на Новый год и Рождество 2022. Сколько будут украинцы отдыхать на Новый год и Рождество 2022 года — читайте!

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Декабрь 2021 года начался со снега и заморозков, однако это только придает новогоднего настроения украинцам. Традиционно многие уже планируют, как будут проводить выходные на Новый год и Рождество в 2022 году, или уже купили билеты на отдых еще раньше. Поэтому рассказываем, сколько будут отдыхать украинцы и когда будут официальные выходные дни. Напомним, что из-за погоды и распространения опасных вирусных заболеваний не стоит злоупотреблять громкими праздничными мероприятиями, чтобы сохранить здоровье.

Выходные на Новый год и Рождество 2022

Рождество по григорианскому календарю, также известное под названием «Католическое Рождество», празднуется 25 декабря. В нашем государстве с недавних пор эта дата является официальным выходным, а в декабре 2021 года это суббота. По законам, дополнительный выходной день за 25 декабря будет в понедельник 27 декабря ― таким образом украинцы будут иметь три официальных выходных и никаких дополнительных отработок.

31 декабря 2021 года будет в пятницу, поэтому поработать придется до последнего и выделить целый день на новогодние приготовления не удастся. Зато потом украинцы получат три новогодних выходных подряд ― с 1 по 3 января, потому что государственный выходной с 1 января переносится на понедельник 3 января. Кроме того, работодатели имеют право самостоятельно определять, делать ли дополнительные короткие дни.

Рождество по юлианскому календарю, по которому живут православные христиане и греко-католическая церковь в Украине, празднуется 7 января и является официальным выходным. В 2022 году это пятница, поэтому украинцев снова ждут три выходных подряд. Делать ли короткий день или дополнительные выходные ― право работодателей, и такой вопрос решается внутри каждого учреждения отдельно.

Старый праздник, который многие продолжают отмечать ― «Старый Новый год» 14 января, ― не является официальным праздником, поэтому не будет выходным.

Сколько всего выходных на Новый год и Рождество 2022

Таким образом, в этом году на рождественско-новогодние праздники у украинцев будет три раза по три выходных подряд. Нерабочими будут:

25―27 декабря;

1―3 января;

7―9 января.

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