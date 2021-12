Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 27 грудня 2021 по 2 січня 2022 року.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на грудень 2021 року

Дуже нервовий тиждень, після якого варто обов’язково взяти відпустку. Не треба зайвий раз конфліктувати на роботі ― від цього може залежати ваша кар’єра. Приділіть у ці дні особливу увагу коханій людині і займіться вирішенням паперових питань.

У Тельців протягом тижня буде можливість збільшення заробітку. Не варто вдаватися до нетрадиційних способів відпочинку ― вони можуть позначитись на здоров’ї. Вихідні краще провести з родиною.

Декому з Близнюків доведеться працювати до самого Нового року. Проте праця буде винагороджена ― ваші заслуги принесуть грошовий результат, а можливо, і кар’єрне зростання.

Для Раків свята почнуться ще до 31 грудня, бо вся робота вже чітко спланована на 2022 рік. Варто остерігатися непередбачуваних ситуацій і бути готовими до екстрених заходів. Краще провести свята в затишку і не зловживати активним відпочинком.

Цього тижня Леви точно будуть у центрі уваги ― проте не через харизму, а через дрібні проблеми на роботі. Варто брати під контроль нерви, щоб благополучно вирішити все на свою користь. Може загостритися інтуїція ― особливо на новорічні вихідні.

У Дів можуть бути негаразди з партнером ― дрібні проблеми та суперечки змусять замислитися, а чи та це людина, з якою хочеться провести життя. У четвер і п’ятницю доведеться ухвалювати непрості рішення, а на початку 2022 року є загроза респіраторних захворювань.

На Терезів чекає монотонний і нудний робочий тиждень. Зате на вихідних буде приємний сюрприз, який виявиться не від тої людини, про яку ви думали. Дуже вдалий час для початку нових стосунків.

Скорпіонам варто бути обережними з фінансовими операціями протягом тижня. Святкувати Новий рік із розмахом не обов’язково ― роззирніться, можливо, є людина, яка потребує вашої компанії вже давно?

У Стрільців буде можливість помиритися з кимось, із ким давно не спілкуєтеся. Сімейні справи будуть пріоритетними над робочими, тому можливі неочікувані ускладнення вже із 1 січня. Стежте за своїм здоров’ям протягом свят.

У Козерогів передбачається прогрес у стосунках із другою половинкою ― можливо, це буде весілля, початок спільного життя або перехід на більш серйозний рівень. Свята можуть потягнути серйозні витрати, а на початку 2022 року на вас чекає приємна звістка.

У Водоліїв очікується прибутковий успішний тиждень. На роботі може неочікувано прийти додаткова винагорода, а вдома про вас усі дуже дбатимуть. Час розслабитися і отримати максимальне задоволення в оточенні рідних.

У Риб може початися загострення старої хвороби, тому варто весь час стежити за своїм здоров’ям. Важливо не налаштовуватися на негатив і проявити щедрість та святковий настрій до інших. У суботу давній знайомий може допомогти у вирішенні важливих проблем.

Більше на тему: Топ-10 містичних місць Києва від екстрасенса Каїна Крамера

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.