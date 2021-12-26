Что приготовила новая неделя всем знакам зодиака? Как правильно ее провести и не нажить неприятностей? Читайте в гороскопе на неделю ‌с‌ 27 декабря 2021 по 2 января 2022 года.

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Гороскоп на неделю ― Овен

Очень нервная неделя, после которой обязательно стоит взять отпуск. Не следует лишний раз конфликтовать на работе ― от этого может зависеть ваша карьера. Уделите в эти дни особое внимание любимому человеку и займитесь решением бумажных вопросов.

Гороскоп на неделю ― Телец

У Тельцов в течение недели будет возможность получить прибавку к зарплате. Не следует решаться на нетрадиционные способы отдыха ― они могут отразиться на здоровье. Выходные лучше провести с семьей.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

Некоторым из Близнецов придется работать до Нового года. Однако труды будут вознаграждены ― ваши заслуги принесут денежный результат, а возможно, и карьерный рост.

Гороскоп на неделю ― Рак

Для Раков праздники начнутся еще до 31 декабря, потому что вся работа уже спланирована на 2022 год. Следует опасаться непредсказуемых ситуаций и быть готовыми к экстренным мерам. Лучше провести праздники в уюте и не злоупотреблять активным отдыхом.

Гороскоп на неделю ― Лев

На этой неделе Львы точно будут в центре внимания ― однако не из-за харизмы, а из-за мелких проблем на работе. Следует брать под контроль нервы, чтобы благополучно решить все в свою пользу. Может обостриться интуиция ― особенно на новогодние выходные.

Гороскоп на неделю ― Дева

У Дев могут быть проблемы с партнером по жизни ― мелкие неурядицы и споры заставят задуматься, а тот ли это человек, с которым хочется провести жизнь. В четверг и пятницу придется принимать непростые решения, а в начале 2022 года есть угроза респираторных заболеваний.

Гороскоп на неделю ― Весы

Весы ждет монотонная и нудная неделя. Зато на выходных будет приятный сюрприз, который окажется не от того человека, о котором вы думали. Очень удачное время для начала новых отношений.

Гороскоп на неделю ― Скорпион

Скорпионам следует соблюдать осторожность с финансовыми операциями в течение недели. Праздновать Новый год с размахом не обязательно ― посмотрите вокруг, возможно, есть человек, нуждающийся в вашей компании уже давно?

Гороскоп на неделю ― Стрелец

У Стрельцов подвернется возможность помириться с кем-то, с кем давно не общаетесь. Семейные дела будут приоритетными над рабочими, поэтому возможны неожиданные осложнения уже с 1 января. Следует следить за своим здоровьем в течение праздников.

Гороскоп на неделю ― Козерог

У Козерогов предполагается прогресс в отношениях со второй половинкой ― возможно, это будет свадьба, начало совместной жизни или переход на более серьезный уровень. Праздники могут обернуться серьезными расходами, а в начале 2022 года вас ждет приятное известие.

Гороскоп на неделю ― Водолей

У Водолеев ожидается прибыльная успешная неделя. На работе может неожиданно прийти дополнительное вознаграждение, а дома о вас все будут очень заботиться. Пора расслабиться и получить максимальное удовольствие в окружении родных.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

У Рыб может обостриться старая болезнь, поэтому следует все время следить за своим здоровьем. Важно не настраиваться на негатив и проявить щедрость и праздничное настроение к другим. В субботу старый знакомый может помочь в решении важных проблем.

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