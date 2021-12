Новий гороскоп на грудень 2021 року від двічі переможця та судді «Битви екстрасенсів», експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця та астролога Хаяла Алекперова розкриє, до чого готуватися всім знакам зодіаку цього місяця.

У фінансових питаннях Овнам варто частіше орієнтуватися на поради близьких людей. Тому що ваше бажання вирішити все самостійно може призвести до грошових втрат.

Перший місяць зими для Тельців ― сприятливий період у фінансовому плані. Представники знака зможуть помітно покращити свій добробут. Головне ― не відкладати на потім нові починання і сміливо використати шанси, які дає вам доля.

Цього місяця Близнюки можуть здійснити свої заповітні покупки. І, роблячи подібні придбання, зірки радять більше орієнтуватися на свою інтуїцію. Ваше внутрішнє чуття дасть правильні підказки.

У цей період Ракам варто уважніше дивитися на всі боки. Зірки раз у раз можуть надавати вам нові можливості для фінансового зростання. І єдиною перешкодою на вашому шляху може стати лише власна нерішучість. А тому будьте сміливішими!

У цей період зірки можуть підштовхувати Левів до спонтанності. У зв’язку з чим представники знака можуть зробити чимало імпульсивних покупок. І тут зірки радять бути обережнішими. Є велика ймовірність, що ваші витрати будуть невигідними.

Цей місяць обіцяє Дівам незаплановані доходи. Це можуть бути фінансові дивіденди за колишні старання або повернення старих боргів, на які ви вже не розраховували. У будь-якому разі використовуйте це як додатковий привід порадувати себе несподіваним подарунком напередодні свят.

Грудень для Терезів ― час позитивних змін у фінансовій сфері. Представники знака можуть вивести свої прибутки на якісно новий рівень. Головне при цьому ― триматися подалі від песимістичних коментарів людей, які намагаються відмовити вас від сміливих починань.

Цього місяця зірки радять Скорпіонам бути обережнішими з фінансами. Не варто мати справи з неперевіреними людьми та авантюрними пропозиціями. Є велика ймовірність фінансових втрат.

Грудень обіцяє Стрільцям фінансовий успіх. Навіть ті починання, які ви вважали провальними, можуть принести прибуток. Головне при цьому ― частіше балувати себе приємними покупками. Це чудова мотивація до подальшого зростання.

У цей період Козероги можуть зіткнутися з незапланованими витратами. А тому щодо фінансів варто бути більш економними. Намагайтеся планувати свої покупки та уникайте спонтанних придбань.

Цей місяць для Водоліїв ― вдалий період, щоб вирішити давні фінансові питання. На вашому шляху зустрінуться люди, які позитивно вплинуть на результати подій. Головне ― зробити перший крок і почати змінювати ситуацію в першій половині грудня.

У цей період Риби зможуть отримати хорошу фінансову віддачу за свої старання. Але не варто одразу розлучатися з новими коштами. У грудні є велика ймовірність невигідних придбань.

