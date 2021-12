Гороскоп на 27 грудня 2021 року підкаже, хто буде на межі скандалу, у кого планується кар’єрне зростання, а кому варто готуватися до романтичних пригод. Читайте гороскоп на 27 грудня від екстрасенсів СТБ.

Важкий день. Не варто очікувати від нього продуктивних рішень. Проте ймовірні зустрічі, які допоможуть вирішити давні проблеми.

Велика можливість активного трудового дня. Вам можуть підкинути багато важких проєктів, над якими доведеться попітніти.

Близнюки матимуть привід для емоційної реакції. Можливо, ви згадаєте образи з минулого. Є можливість приємних зустрічей.

У Раків буде особливо загострена інтуїція. Вам надійдуть привабливі пропозиції, але варто довіряти своїм передчуттям і не ухвалювати поспішних рішень.

У Левів буде надто багато спокус і непродуктивна перша половина дня. Після обіду можливий приплив енергії, який можна використовувати для виконання термінових завдань.

У Дів буде сприятливий день для початку нових проєктів та укладання договорів з потенційними партнерами. Варто поберегти сили до кінця дня.

У понеділок у Терезів буде багато приємних зустрічей та нових контактів ― можливі походи в гості.

Скорпіони вирішуватимуть найскладніші завдання. Є можливість нових контактів, які виявляться корисними у професійній сфері.

У Стрільців понеділок ― конфліктний день. Намагайтеся не доходити до відкритого протистояння, бо воно може зіпсувати взаємини з важливими для вас людьми.

На Козерогів очікує нервовий день. Доведеться терміново вирішувати багато завдань. Увечері можна приємно провести час із другою половинкою, якщо не вихлюпувати свій негатив.

Водоліїв очікує бурхливий день з поїздками і численними зустрічами. Якщо ви правильно налаштуєтеся, то зможете отримати справжню насолоду від цього дня.

У Риб у понеділок є можливість провести романтичний день із коханою людиною. Не варто відмовлятися від запрошень і пропозицій.

