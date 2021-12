Любовний гороскоп на грудень 2021 розкаже, чого варто чекати в першому місяці зими. Хто має бути відкритим зі своєю другою половинкою? На кого чекає доленосне знайомство? А кому варто дослухатися до порад партнера? Дізнайтесь у любовному гороскопі на грудень 2021 року для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова.

Початок грудня для сімейних Овнів ― чудовий період, щоби залагодити давні розбіжності з партнером. Головне при цьому ― не боятися зробити перший крок і виступити ініціатором розмови.

Самотнім представникам знака зірки обіцяють романтичні зустрічі. На вашому шляху може з’явитися людина, з якою ви пов’яжете свою долю. Будьте уважнішими!

У цей період Близнюкам варто уважніше прислухатися до порад своєї половинки. Це не лише допоможе уникнути конфліктів у стосунках, а й убереже представників знака від прикрих помилок.

Грудень для Раків ― час внутрішніх змін. У зв’язку з чим представники знака по-новому подивляться на сферу особистого життя і навіть визнають багато помилок. Головне при цьому ― не боятися озвучити свої думки партнерові. Душевна розмова допоможе стати ще ближчими одне до одного.

У цей період зірки підштовхуватимуть Левів до надмірної емоційності. Тому навіть дрібні промахи партнера представники знака можуть сприймати, як «катастрофу». Порада зірок ― не згущувати фарби. Залагодити конфлікти цього місяця буде не так просто, як ви думаєте.

Для самотніх Дів цей місяць ― період нових знайомств. Але не поспішайте робити висновки про нових людей, які трапляються на вашому шляху. Є велика ймовірність, що ви зіткнетеся з розчаруванням. Сімейним же Дівам зірки обіцяють гармонію у стосунках. Саме час обговорити з партнером важливі питання.

Цього місяця Терезам може бракувати пристрасті й романтики в стосунках. Але не поспішайте звинувачувати в цій ситуації партнера. Порада зірок ― проявити ініціативу. Крок у відповідь з боку коханої людини не змусить на себе довго чекати.

Порада зірок для Скорпіонів ― не варто мовчати про свої почуття та переживання. Будьте більш відкритими у розмовах зі своєю половинкою. Пам’ятайте, що кохана людина не вміє читати ваші думки. А тому вашу замкнутість і мовчазність може сприйняти як байдужість.

У цей період фантазія Стрільців підштовхуватиме їх до надмірних ревнощів. Представники знака можуть бачити привід для переживань там, де його немає і близько. Порада зірок ― не накручувати себе. А замість таких роздумів краще відверто поговорити з партнером.

Зірки обіцяють Козерогам приємні сюрпризи. Цілком можливо, що напередодні свят ваш партнер підготував подарунок, про який ви давно мріяли. Подбайте про те, щоб вам було чим здивувати свою половинку у відповідь.

Цей місяць обіцяє Водоліям спонтанні подорожі. І для самотніх сердець це можливість кардинально змінити своє життя. Є велика ймовірність доленосного знайомства.

Грудень для Риб ― вдалий період, щоб обговорити спірні питання зі своєю половинкою. Зараз ви легко зможете дійти спільного знаменника. Головне при цьому ― не боятися зробити перший крок і розпочати цю розмову.

