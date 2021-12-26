Гороскоп на 27 декабря 2021 года подскажет, кто будет на грани скандала, у кого намечается карьерный рост, а кому стоит готовиться к романтическим приключениям. Читайте гороскоп на 27 декабря от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Тяжелый день. Не стоит ожидать от него продуктивных решений. Но есть вероятность встреч, которые помогут решить давние проблемы.

Телец

Большая вероятность активного трудового дня. Вам могут подкинуть много тяжелых проектов, над которыми придется попотеть.

Близнецы

У Близнецов будет повод для эмоциональной реакции. Возможно, вы вспомните обиды из прошлого. Есть вероятность приятных встреч.

Рак

У Раков будет особенно обострена интуиция. Вам поступят заманчивые предложения, но стоит доверять своим предчувствиям и не принимать поспешных решений.

Лев

У Львов будет слишком много соблазнов и непродуктивная первая часть дня. После обеда вероятен прилив энергии, который можно использовать для выполнения срочных задач.

Дева

У Дев будет благоприятный день для начала новых проектов и заключения договоров с потенциальными партнерами. Стоит поберечь силы к концу дня.

Весы

В понедельник у Весов будет много приятных встреч и новых контактов ― возможны походы в гости.

Скорпион

Скорпионы будут решать сложнейшие задачи. Есть вероятность новых контактов, которые окажутся полезными в профессиональной сфере.

Стрелец

У Стрельцов понедельник ― конфликтный день. Постарайтесь не доходить до открытого противостояния, оно может испортить отношения с важными для вас людьми.

Козерог

Козерогов ожидает нервный день, придется срочно решать много задач. Вечером можно приятно провести время со второй половинкой, если не выплескивать свой негатив.

Водолей

Водолеев ожидает бурный день с поездками и множеством встреч. Если вы правильно настроитесь, то сможете получить истинное наслаждение от этого дня.

Рыбы

У Рыб в понедельник есть возможность провести романтический день с возлюбленным человеком. Не стоит отказываться от приглашений и предложений.

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