Любовный гороскоп на декабрь 2021 года расскажет, чего стоит ждать в первом месяце зимы. Кто должен быть открытым со своей второй половинкой? Кого ждет судьбоносное знакомство? А кому стоит прислушиваться к советам партнера? Узнайте в любовном гороскопе на декабрь 2021 для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овны

Начало декабря для семейных Овнов ― прекрасный период, чтобы уладить давние разногласия с партнером. Главное при этом ― не бояться сделать первый шаг и выступить инициатором разговора.

Тельцы

Одиноким представителям знака звезды сулят романтические встречи. На вашем пути может появиться человек, с которым вы свяжете свою судьбу. Будьте внимательнее!

Близнецы

В этот период Близнецам стоит внимательнее прислушиваться к советам своей половинки. Это не только поможет избежать конфликтов в отношениях, но и убережет представителей знака от досадных ошибок.

Раки

Декабрь для Раков ― время внутренних перемен. В связи с чем представители знака по-новому посмотрят на сферу личной жизни и даже признают многие свои ошибки. Главное при этом ― не бояться озвучить свои мысли партнёру. Душевный разговор поможет стать еще ближе друг к другу.

Львы

В этот период звезды будут подталкивать Львов к чрезмерной эмоциональности. А потому даже мелкие промахи партнера представители знака могут воспринимать, как «катастрофу». Совет звезд ― не сгущать краски. Уладить конфликты в этом месяце будет не так просто, как вы думаете.

Девы

Для одиноких Дев этот месяц ― период новых знакомств. Но не спешите делать выводы о новых людях, которые встречаются на вашем пути. Есть большая вероятность, что вы столкнетесь с разочарованием. Семейным же Девам звезды сулят гармонию в отношениях. Самое время обсудить с партнёром важные вопросы.

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Весы

В этом месяце Весам может не хватать страсти и романтики в отношениях. Но не спешите обвинять в сложившейся ситуации партнера. Совет звезд ― проявите инициативу. Ответный шаг со стороны любимого человека не заставит себя долго ждать.

Скорпионы

Совет звёзд для Скорпионов ― не стоит молчать о своих чувствах и переживаниях. Будьте более открытыми в разговорах со своей половинкой. Помните, что любимый человек не умеет читать ваши мысли. А потому вашу замкнутость и молчаливость может воспринять, как безразличие.

Стрельцы

В этот период фантазия Стрельцов будет подталкивать их к чрезмерной ревности. Представители знака могут видеть почву для переживаний там, где ее нет и в помине. Совет звезд ― не накручивать себя. А вместо подобных размышлений лучше поговорить с партнером по душам.

Козероги

Звезды сулят Козерогам приятные сюрпризы. Вполне возможно, что в преддверии праздников ваш партнер подготовил подарок, о котором вы давно мечтали. Постарайтесь позаботиться о том, чтобы вам было чем удивить свою половинку в ответ.

Водолеи

Этот месяц сулит Водолеям спонтанные путешествия. И для одиноких сердец это возможность кардинально изменить свою жизнь. Есть большая вероятность судьбоносного знакомства.

Рыбы

Декабрь для Рыб ― удачный период, чтобы обсудить спорные вопросы со своей половинкой. Сейчас вы легко сможете прийти к общему знаменателю. Главное при этом ― не бояться сделать первый шаг и начать этот разговор.

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