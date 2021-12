25 грудня відзначається Католицьке Різдво в Україні та світі. У нашій країні цей день буде вихідним. Редакція STB.UA вирішила розповісти про традиції та звичаї цього свята, адже вони відрізняються від православних. Читайте, як святкують Католицьке Різдво 2021 у всьому світі.

Різдво у католиків відзначається більше, ніж Новий Рік, і вважається головним сімейним святом. Що примітно, святкують Різдво усі. Навіть ті, хто не вірить у Бога. За великим святковим столом збирається вся родина. Родичі відкладають будь-які, навіть найважливіші справи, щоб провести різдвяний вечір у колі найближчих і найрідниших людей. Господині намагаються балувати своїх гостей розмаїттям страв, обов’язковими серед яких вважаються індичка, гусак, кролик або оленина.

Більше на тему: Як святково прикрасити квартиру до Нового року 2022: ідеї декору

На відміну від православних, католики не постять перед Різдвом. Весь грудень вони присвячують молитвам, служінням у храмі та спілкуванню з близькими. Це так званий Адвент, або очікування Різдва. Але багато хто все ж дотримується деяких обмежень у їжі. Наприклад, відмовляються від тваринних продуктів по п’ятницях.

Найчастіше католики ретельно готуються до святкування Різдва. Вони прикрашають будинки мерехтливими гірляндами, ставлять ялинку і, звичайно ж, фігурку довгоочікуваного гостя — Санта-Клауса. У ніч з 24 на 25 грудня він приходить до кожної родини. Санта тихенько пробирається до будинку через димар і залишає подарунки всім слухняним діткам. За традицією, вранці малюки знаходять свої сюрпризи під ошатною ялинкою або у шкарпетках біля каміна.

Головним символом Католицького Різдва є адвент-вінок з ялинових гілок. Ним католики прикрашають вхідні двері або обідній стіл. Неймовірно гарно виглядають свічки, які розміщують по колу вінка. Чотири свічки запалюють щонеділі перед Різдвом.

Ще одним відомим елементом є календар. Суть його полягає в тому, що католики відраховують дні за допомогою цього атрибута. Існує величезна різноманітність таких календарів: з передбаченнями, з подарунками, з шоколадками. Таким чином католики відраховують кількість днів, яких все менше залишається до Різдва.

Можливо, ви чули про «різдвяну зірку». Це рослина під назвою пуансетія, яка цвіте у формі зірки. Нею католики прикрашають свої будинки.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.