25 декабря отмечается Католическое Рождество в Украине и мире. В нашей стране в этот день будет выходным. Редакция сайта STB.UA решила рассказать о традициях и обычаях этого праздника, ведь они отличаются от православных. Читайте, как празднуют Католическое Рождество 2021 во всем мире.

Рождество у католиков почитается больше, чем Новый Год, и считается главным семейным праздником. Что примечательно, отмечают Рождество все. Даже те, кто не верит в Бога. За большим праздничным столом собирается вся семья. Родственники откладывают любые, даже самые важные дела, чтобы провести рождественский вечер в кругу самых близких и родных людей. Хозяйки стараются баловать своих гостей разнообразием блюд, обязательными среди которых считаются индейка, гусь, кролик или оленина.

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В отличии от православных, католики не постятся перед Рождеством. Весь декабрь они посвящают молитвам, служениям в храме и общению с близкими. Это так называемый Адвент, или ожидание Рождества. Но многие всё же придерживаются некоторых ограничений в пище. Например, отказываются от животных продуктов по пятницам.

Зачастую католики тщательно готовятся к празднованию Рождества. Они украшают дома мерцающими гирляндами, ставят ёлку и, конечно же, фигурку самого долгожданного гостя — Санта-Клауса. В ночь с 24 на 25 декабря он приходит в каждую семью. Санта тихонько пробирается в дом через дымоход и оставляет подарки всем послушным деткам. По традиции, утром малыши находят свои сюрпризы под нарядной елочкой или в носочках у камина.

Главным символом Католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей. Ним католики украшают входные двери или обеденный стол. Невероятно красиво смотрятся свечи, которые размещают по кругу венка. Четыре свечи зажигают каждое воскресенье перед Рождеством.

Еще одним известным элементом является календарь. Суть его заключается в том, что католики отсчитывают дни с помощью этого атрибута. Существует огромное разнообразие таких календарей: с предсказаниями, с подарками, с шоколадками. Таким образом католики отсчитывают количество дней, которых все меньше остается до Рождества.

Возможно, вы наслышаны о «рождественской звезде». Это растение под названием пуансеттия, которое цветет в форме звезды. Ним украшают католики свои дома.

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