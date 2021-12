Після спалаху кору в Україні лікарі попереджають про можливу епідемію дифтерії. Ця хвороба набагато небезпечніша за кір, оскільки смертність від неї становить майже 50%. Чим саме небезпечна дифтерія, які її симптоми та лікування? А також чому необхідно вакцинуватися, розповів лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський.

Дифтерія ‒ гостра інфекційна хвороба, яка вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркові залози. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.

Збудником хвороби є дифтерійна паличка. Захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Також заразитися можна через речі, яких торкався хворий.

Також дифтерія може спричинити появу ускладнень, зокрема ‒ ураження нервової системи. Внаслідок паралічу дихальних шляхів хворий може померти.

Якщо з’являється хоча б найменша підозра на дифтерію, хворого треба негайно госпіталізувати. Основний метод лікування ‒ введення антитоксичної протидифтерійної сироватки та антибіотиків.

Єдиним способом профілактики такого складного захворювання є щеплення. Однак воно не гарантує захист від хвороби на 100%, проте у разі зараження людина набагато легше переносить симптоми хвороби. А іноді вони взагалі не проявляються.

Нині в Україні є великий ризик виникнення епідемії дифтерії, оскільки досить багато людей відмовляються від щеплення й не вакцинують своїх дітей.

Лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Валерій Ославський на своїй сторінці в Instagram закликав усіх своїх підписників вакцинуватися та не жартувати зі здоров’ям.

