После вспышки кори в Украине врачи предупреждают о возможной эпидемии дифтерии. Эта болезнь гораздо опаснее кори, поскольку смертность от нее составляет почти 50%. Чем именно опасна дифтерия, каковы ее симптомы и лечение? А также почему необходимо делать прививки от дифтерии, рассказал врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский.

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Дифтерия ‒ острая инфекционная болезнь, которая поражает органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также надпочечники. На месте, которое поражает инфекция, возникает воспалительный процесс с фибринозным налетом.

Возбудителем болезни является дифтерийная палочка. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Также заразиться можно через вещи, которых касался больной.

Разновидности дифтерии

дифтерия ротоглотки (миндалин)

дифтерия дыхательных путей (гортани, трахеи, бронхов)

дифтерия носа

дифтерия глаз

дифтерия половых органов

дифтерия кожи

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Симптомы дифтерии

боль в горле

ухудшение самочувствия

повышение температуры тела

на пораженных участках появляется серо-белый налет

отек пораженного места

сладковатый запах изо рта

Также дифтерия может привести к появлению осложнений, в частности ‒ поражение нервной системы. Вследствие паралича дыхательных путей больной может умереть.

Лечение дифтерии

Если появляется хотя бы малейшее подозрение на дифтерию, больного надо немедленно госпитализировать. Основной метод лечения ‒ введение антитоксической противодифтерийной сыворотки и антибиотиков.

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Профилактика дифтерии

Единственным способом профилактики такого сложного заболевания является прививка. Однако она не гарантирует защиту от болезни на 100%, но в случае заражения человек гораздо легче переносит симптомы болезни. А иногда они вообще не проявляются.

Сейчас в Украине есть большой риск возникновения эпидемии дифтерии, поскольку достаточно много людей отказываются от прививки и не вакцинируют своих детей.

Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Валерий Ославский на своей странице в Instagram призвал всех своих подписчиков вакцинироваться и не шутить со здоровьем.

«Дифтерия! Опасное, быстро распространяемое инфекционное заболевание. Течение обычно тяжелое, для лечения нужен антитоксин, которого, к сожалению, в стране мало. Проще и эффективней ‒ вакцинация! Вакцины есть, можно получить бесплатно в амбулаториях по месту жительства. Найдите время для себя и своих детей! Будьте здоровы!».

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