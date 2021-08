Які екзотичні паразити можуть зашкодити вам у різних країнах?

Відпустка − це не тільки оздоровлення і чудові спогади. Іноді з екзотичних країн можна привезти додому не тільки сувеніри, але і непрошених гостей − паразитів. Лікар та ведуча проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Катерина Безвершенко, розказала, які бувають паразити. Чим вони загрожують? І що зробити, аби уникнути такого «живого» сюрпризу по прибутті додому? Читайте матеріал і дивіться відео!

Лейшманії, шистосоми, анкілостоми, бругії та інші паразити здатні зіпсувати ваш відпочинок в екзотичній країні. Перш ніж брати відпустку, ознайомтеся з хворобами, які можуть на вас чекати в теплих краях, а також зі способами профілактики.

Потрапляє до організму людини через укус інфікованого комара. Захворіти можна, перебуваючи в таких країнах:

Хвороба проявляється через 7−15 діб після укусу.

Основні ознаки тропічної малярії:

Шоб захиститися, напередодні відльоту до перерахованих країн потрібно відвідати лікаря, який дасть спеціальні таблетки для профілактики малярії.

Шлях інфікування − також укус комара. Захворіти можна, перебуваючи в таких країнах:

Окремі випадки фіксуються:

Основні ознаки лейшманіозу:

Профілактика проста − достатньо користуватися засобами проти комарів.

Цього паразита можна підхопити у таких країнах, як:

Симптоми шистосомозу:

Один із основних шляхів зараження − брудна вода. Тому профілактика шистосомозу передбачає фільтрування та кип’ятіння води.

Анкілостоми живуть у наступних країнах:

Можна заразитися через немиті овочі або брудну землю − наприклад, на пляжі. Найкращий захист − дотримання правил гігієни.

І знову ж таки − інфікування відбувається шляхом укусу комара. Зустрічаються в таких країнах:

Спосіб захисту − засоби проти комах.

Більше про екзотичних паразитів, а також корисні поради для мандрівників знайдете у відео:

