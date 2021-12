Ви без особливої ​​серйозності ставитеся до застуди і частенько переносите її на ногах? А даремно! Адже в такому випадку ви дуже ризикуєте захворіти на астму, емфізему і навіть рак легенів! Про те, як не допустити страшних наслідків, розповіли лікарі проекту «Я соромлюсь свого тіла».

Найчастіше звичайна сезонна застуда або недоліковані ГРВІ можуть швидко обернутися бронхітом. Але розвиватися це він здатний і як самостійне захворювання. Щоб цього не допустити, важливо вчасно відрізнити його від застуди та інших інфекцій і вилікувати.

Більше на тему: 5 міфів про лікування застуди

Бронхіт ‒ це запалення бронхів. Наші легені отримують повітря через верхні дихальні шляхи. Повітря по трахеї потрапляє в бронхи. Вони нагадують гілки дерева: біля основи вони досить міцні і товсті. А до кінців схожі на тоненькі гілочки ‒ дрібні відгалуження бронхіального дерева, на яких розташовані альвеоли. Саме запалення внутрішньої стінки цих трубочок і називається бронхітом. Ця хвороба зазвичай буває в двох формах: гострій і хронічній. Якщо наші бронхи в здоровому стані, то повітря по них добре циркулює. Коли бронхи запалюються, набухають, кровоносні судини на них розширюються, в трубочках починається набряклість, збирається слиз, який складається з клітинних білків і лейкоцитів. Це призводить до того, що прохідність бронхів порушується, у людини з’являється кашель.

Якщо ми говоримо про бронхіт, який став результатом запущеної форми застуди, то тут мова йде про вірус або бактерії, які через дихальні шляхи потрапляють в наші бронхи разом зі вдихом. Якщо імунітет людини досить сильний, щоб боротися зі збудником, то на різних стадіях проходження всередину організму в боротьбу з ним вступають внутрішні «захисники»: в носі ‒ це війки, які механічно затримують чужорідні тіла, в роті ‒ це слина, яка містить фермент лізоцим. Це дуже потужний антибактеріальний агент, здатний руйнувати клітинні стінки бактерій, тим самим вбиваючи їх. Далі бактеріям, які проходять через ротоглотку, перекривають шлях мигдалини, не тільки піднебінні, а й глоткові, язикові, трубні, які містяться на задній стінці глотки. Пройшовши весь цей шлях, якщо організм здоровий та імунітет сильний, бактерії гинуть. Але в осінньо-зимовий період імунітет слабшає, і організм не може протистояти хворобі.

Без допомоги кваліфікованого фахівця і прослуховування хворого за допомогою фонендоскопа складно обійтися. Адже тільки лікар може поставити остаточний діагноз. Але, якщо прислухатися до дихання хворого, можна спробувати визначити, це звичайна застуда чи є ускладнення, такі як, наприклад, бронхіт. При ускладненні застуди, коли у хворого починається сильний нежить, частина слизу з носоглотки потрапляє по трахеї в бронхи і вражає їх слизову. Інфекція зі слизу, опинившись в бронхах, стає причиною запалення.

У здоровому стані ваші бронхи щодня виробляють приблизно 30 грамів слизового секрету, який виконує захисну функцію. Але коли в дихальні шляхи потрапляють інфекційні збудники (бактерії, віруси), вони пошкоджують клітини слизової бронхів. З’являється запалення. Концентрація слизу викликає утруднення дихання і порушення роботи легень. З’являється болісний кашель, який ніби розриває зсередини. З’являються хрипи.

Найчастіше при застуді, яка ще не переросла в бронхіт, кашель викликаний подразненням глотки і гортані і має характер покашлювання. Такий стан може тривати близько 2‒3 днів. При бронхіті ж кашель перші 1‒3 дні може мати сухий характер, після він набуває продуктивний характер з виділенням мокроти. Таким чином, ми можемо визначити першу фазу захворювання. Вона характеризується запаленням і набряком бронхіальної тканини. Інтоксикації на цьому етапі не спостерігається. Температура тіла тримається постійно на середньої-високій позначці: 37‒38 °С.

Більше на тему: Чому і скільки потрібно провітрювати приміщення, коли хворіє людина

Застудна мокрота має рідку консистенцію і прозорий характер. Починає відходити на 4‒5 день. А при бронхіті характер мокротиння дещо інший. Спочатку слизові виділення більш прозорі, але часто густіші, ніж при застуді. Відходять на 4‒5 добу. Поступово слиз стає густішим і набуває жовто-зеленого забарвлення. Тривалість кашлю при бронхіті може досягати одного місяця: типово 2‒3 тижні.

І ще один визначальний фактор ‒ температура тіла. При застуді висока температура (37‒38 °С) зберігається недовго, максимум 3‒4 дні. Якщо ж висока температура тримається більше 7 днів, значить, в бронхах і легенях прогресує запалення. І в цьому випадку краще відправляти хворого на обстеження до лікаря. Третя фаза хвороби характеризується залишковими запальними явищами: кількість слизу зменшується, температура тіла поступово нормалізується, інтоксикація проходить за рахунок виведення з організму гнійного мокротиння.

Таким чином, варто звернути увагу на 3 основні чинники: температуру тіла, характер кашлю і тривалість кашлю (таблиця). Якщо у вас або ваших рідних ці показники збігаються з цифрами у лівій частині таблиці, значить, у вас звичайна застуда. Якщо ж хоч один із симптомів схожий з показниками у правій частині таблиці – саме час бити на сполох.

ЗАСТУДА БРОНХІТ

характер кашлю Покашлювання 2‒3 доби Сухий кашель 1‒3 доби

відходження мокроти Прозора мокрота 4‒5 доби Прозора мокрота 4‒5 доби

Жовто-зелена мокрота на

10‒15 діб

Температура тіла 37‒38 ˚С Не більше 3‒4 діб Більше 7 діб

Специфічним видом бронхіту є алергічний. Найчастіше алергічний бронхіт проявляється як звичайний респіраторний алергоз. У хворого спостерігається легка температура, є кашель внаслідок накопичення в бронхах мокротиння, але запалення бронхіальної тканини немає. Профілактики ніякої не існує. Просто є люди, схильні до алергій, і є власники стійкого імунітету. Для перших потрібні регулярні, мінімум раз на пів року прийоми курсів імуномодулюючих препаратів та протиалергічних препаратів, але тільки після обстеження і строго за призначенням лікаря-алерголога.

Більше на тему: Що повинно бути в домашній аптечці: список препаратів від лікарів

Обструктивний бронхіт ‒ це запальний процес, що супроводжується спазмом дихальних шляхів, що утруднює нормальне дихання і відходження мокроти. Кашель при обструктивному бронхіті характерний: сухий або вологий з посвистуванням, хрипами і задишкою. Обструкція (звуження або спазм) бронхів може бути пов’язана з патологічною реакцією дихальних шляхів на алерген. Зазвичай 3‒4 епізоди обструктивного бронхіту на рік є достатньою умовою для обстеження у алерголога: постановки аллергопроб і проведення диференціального діагнозу з бронхіальною астмою. Оскільки саме бронхіальна астма найчастіше виникає як наслідок ускладнення хронічного обструктивного бронхіту.

У жодному разі не намагайтеся лікувати бронхіт самостійно! Лікар повинен призначити необхідне обстеження і відповідну терапію.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.