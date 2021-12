Як і багатьом інфекційним захворюванням, кору притаманний циклічний розвиток: спалахи спостерігаються кожні 5–6 років. Поки в Україні рано говорити про епідемію, але рівень захворюваності суттєво перевищує звичайний. Але які симптоми кору в дітей та дорослих? Чим небезпечне захворювання? Чи допомагають щеплення від кору? Розбираємося разом з лікарями проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Кір – гостре інфекційне захворювання з високим рівнем сприйнятливості. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, вражає центральну нервову систему і швидко поширюється по всьому організму. Всупереч розхожій думці, в зоні ризику не тільки діти від 1 до 6 років, але також підлітки і дорослі. При цьому ті, хто не перехворів на кір в ранньому віці, в зрілому переносять його складніше.

Початкову стадію кору легко переплутати з ГРВІ: піднімається температура, виникає нежить, турбують розлад сну, зниження апетиту і втома. Характерні висипання з’являються лише на четвертий-п’ятий день, коли стан хворого знову різко погіршується. У міру поширення інфекції по організму симптоми кору змінюються.

Кір не просто погіршує самопочуття, а й знижує імунітет, внаслідок чого організм стає чутливим до будь-яких бактеріальних інфекцій. Це стає причиною таких ускладнень, як бронхіт і пневмонія, а в більш важких випадках призводить до енцефаліту (запалення головного мозку). Втім, якщо захворювання протікає спокійно, вже протягом тижня стан інфікованого покращується.

Ліків від кору не існує. Кращий спосіб захисту від вірусного захворювання – вакцинація. Щеплення від кору дорослим і дітям зводять ризик інфікування до 1–5%. Це не тільки важливо для особистої безпеки кожної людини та безпеки її родини, але також визначає, чи буде захворювання поширюватися і далі в популяції.

В Україні для захисту від кору використовують єдину живу вакцину як в державних, так і в приватних клініках – Пріорікс (Бельгія). У лікарнях вона надається безкоштовно. Вартість в аптеці – 300–350 грн. Кабінети вакцинації обладнані практично в кожній поліклініці та працюють без вихідних.

Робити щеплення можна в 9 місяців, якщо малюк контактував з хворим на кір. Коли дитині виповниться 1 рік, вакцинацію необхідно провести повторно.

Діти старші 6 років повинні прищеплюватися двічі з мінімальним інтервалом в 1 місяць – тільки в цьому випадку виробиться повноцінний імунітет. Дорослим, які хворіли на кір в дитинстві, також потрібне щеплення. Вакцинація забезпечує захист від вірусу впродовж 15 років.

Звертаємо увагу, що грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації.

На цей момент спалахи кору зафіксовано в 17 регіонах, а поодинокі випадки – по всій країні. Лідируючі позиції в тривожній статистиці за кількістю постраждалих від вірусу займають три області – Івано-Франківська, Одеська та Закарпатська.

У Міністерстві охорони здоров’я України стрибок захворюваності вважають прогнозованим, адже охоплення щепленнями значно знизилося за останні роки. Так, в 2016 році лише 45% дітей були вакциновані, а повторне щеплення, необхідне для вироблення імунітету від кору, зробили всього 30%. Низький відсоток вакцинованих і є причиною колективного падіння імунітету.

Хворим на кір призначають симптоматичне лікування, яке може включати відхаркувальні засоби, ліки від кашлю, парацетамол, ібупрофен, очні краплі з антибіотиками, антибактеріальні препарати, вітамін А. Необхідно дотримуватися постільного режиму, вживати достатню кількість рідини, регулярно полоскати рот і промивати очі.

