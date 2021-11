Євген Кот: про сором, гонорари та секс

Кілька тижнів тому відбулася прем’єра проєкту «Україна має талант»-2021. Суддя легендарного шоу Євген Кот відповів на провокаційні запитання журналістів програми «Неймовірна правда про зірок». Що з цього вийшло? Дивіться просто зараз!

На запитання журналіста про те, що він вибере: провести час у своєму саду чи поїхати на вечірку, ― Євген відповів коротко: сад.

«Я обожнюю порпатися в землі на вихідних, адже моя робота ― це суцільні вечірки. Зараз я привчаю до цього дружину, і їй теж це подобається, вона ловить від землі кайф!»

Не оминули журналісти й провокативних запитань про інтимне. Що дарує більше задоволення ― танець чи секс?

«Це зовсім різні речі. І те, і те ― мистецтво, тому чіткої відповіді на це запитання дати не можу».

Чи шкодував Євген про рішення стати танцівником, він знову дав коротку відповідь:

«Ніколи я про це не жалкував. Просто в один момент були думки про те, що це важка історія. Ну, потанцюю я ще два роки, і все. А зараз я розумію, куди мені далі рухатися».

На запитання про гонорар суддя легендарного шоу відповів, що найбільша сума за виступ у нього ще попереду, а найменша ― 15 гривень, коли працював піджеєм у студентські часи.

А от на запитання, що йому більше подобається: бути в ролі судді чи в ролі учасника, ― Євген відповів:

«Я зараз точно на своєму місці. Я переміг у всіх танцювальних шоу в нашій країні і можу поділитися досвідом».

Що важливіше для танцюриста: сім’я чи кар’єра? Який він у стосунках? І як він спілкується з хейтерами? Не пропустіть ексклюзивні зізнання Євгена Кота ― дивіться шоу «Неймовірна правда про зірок» від 13.11.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок 2021 – всі випуски

Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.