Евгений Кот: о стыде, гонорарах и сексе

Несколько недель назад состоялась премьера проекта «Україна має талант»-2021. Судья легендарного шоу Евгений Кот ответил на провокационные вопросы журналистов программы «Неймовірна правда про зірок». Что из этого вышло? Смотрите прямо сейчас!

На вопрос журналиста о том, что он выберет: провести время в своем саду или поехать на вечеринку, ― Евгений ответил коротко: сад.

«Я обожаю копаться в земле на выходных, ведь моя работа ―- это сплошные вечеринки. Сейчас я приучаю к этому жену, и ей тоже это нравится, она ловит от земли кайф!»

Не обошли журналисты и провокационные вопросы об интимном. Что доставляет больше удовольствия ― танец или секс?

«Это совсем разные вещи. И то и другое ― искусство, поэтому четкого ответа на этот вопрос дать не могу».

Жалел ли Евгений о решении стать танцовщиком, он снова дал краткий ответ:

«Никогда я об этом не жалел. Просто в один момент были мысли о том, что это трудная история. Ну, потанцую я еще два года, и все. А сейчас я понимаю, куда мне дальше двигаться».

На вопрос о гонораре судья легендарного шоу ответил, что самая большая сумма за выступление у него еще впереди, а самая маленькая ― 15 гривен, когда работал пиджеем в студенческие времена.

А вот на вопрос, что ему больше нравится: быть в роли судьи или в роли участника, ― Евгений ответил:

«Я сейчас точно на своем месте. Я победил во всех танцевальных шоу в нашей стране и могу поделиться опытом».

Что важнее для танцора: семья или карьера? Какой он в отношениях? И как он общается с хейтерами? Не пропустите эксклюзивные признания Евгения Кота ― смотрите шоу «Неймовірна правда про зірок» от 13.11.2021 на сайте телеканала СТБ!

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