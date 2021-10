На останній місяць осені українські дистриб’ютори готують багато сюрпризів для шанувальників кінематографу. Які нові фільми виходять у листопаді 2021 і які прем’єри не варто пропускати ― читайте в нашому матеріалі.

У листопаді готується кілька гучних прем’єр, на які українці чекали довгий час. Серед них ― важлива для всесвіту Marvel стрічка «Вічні», яка багато пояснює для нового етапу кіновсесвіту. Крім того, відбудеться прем’єра продовження знаменитої франшизи «Мисливці на привидів» про дітей відомих героїв фільмів 80-х. Також багато кого можуть зацікавити кримінальний трилер «Дім Гуччі» та фантастичний мультфільм Disney «Енканто: Світ Магії».

Дата виходу ― 4 листопада

Романтична історія від Віллена Новака знята в Україні. У ролях Роланд Мішко, Анастасія Маркова, Віктор Жданов, Ірина Мельник, Ольга Радчук, Олексій Горбунов, Георгій Делієв, Максим Горай. Епічна історія кохання, заснована на реальних подіях, що відбулися в середині XX ст. Сімнадцятирічна Фрося та її коханий Льончик мріють одружитися. Однак проблемою стає те, що він єврей. На тлі війни та переслідування євреїв розгортається справжній гостросюжетний роман.



Дата виходу ― 4 листопада

Режисер Хлоя Чжао зняла нетиповий для Marvel супергеройський фільм, який порівнюють із «Лігою Справедливості» Зака Снайдера. Стрічка розповість про передісторію героїв землі, про незриму війну з девіантами, яку вели Вічні, та про стародавніх богів, про яких раніше лише згадували. Прикладом такого був батько Пітера Квілла з Вартових Галактики. Фільм триває майже три години та обіцяє бути напруженим.



Дата виходу ― 11 листопада

Джерард Батлер зіграв у брутальному бойовику Джо Карнагана. Фільм розповідає, як пережити жорстоку різанину і справжні бойові дії, в які потрапляють запеклий убивця, «зелений» коп і випадковий шахрай, який невчасно опинився за ґратами. Гідне продовження жанру про захист від крутих мафіозі свого дому/міста/дільниці.



Дата виходу ― 18 листопада

Відродження славетної історії та франшизи 80-х. Діти легендарних учених, оригінальних мисливців на привидів, відкривають стару лабораторію своїх предків. Мимоволі вони дізнаються, хто були їхні родичі насправді, відкривають для себе світ привидів та надприродного, а також змушені зайняти місце своїх попередників, щоб запобігти черговому вторгненню надприродних сил у розмірений сучасний світ.



Дата виходу ― 18 листопада

Джеймс Мак-Евой повертається в приголомшливому трилері Крістіана Каріона. Під час чергового відрядження Едмонд дізнається, що в дитячому таборі зник його семирічний син. Версій у слідства багато, але зачіпок немає зовсім. Коли детектива, який пов’язує зникнення дитини з професійною діяльністю Едмонда, усувають від справи, батько починає своє розслідування. Фільм постійно тримає в напрузі і заслуговує на визначення як трилер.



Дата виходу ― 25 листопада

Disney випускає черговий чарівний мультик з особливою мораллю. На глядачів чекає історія про незвичайну родину Мадригаль. Вони живуть у чарівному будиночку, захованому в горах Колумбії, у жвавому містечку з назвою Енканто. Магія Енканто благословила кожну дитину в сім’ї унікальним подарунком: від суперсили до дару зцілення. Але є особлива дівчинка Мірабель, яка не має дару. Історія покаже, що тільки вона сама змогла врятувати все містечко від небезпеки, навіть бувши особливою та неповноцінною порівняно з сусідами та родичами.



Дата виходу ― 25 листопада

Рідлі Скотт з дружиною зняли екранізацію книги Сари Гей Форден «Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності». Книга розповідає про вбивство Мауріціо Гуччі, яке сталося 1995 року. Сюжет має бути переповнений інтригами, вишуканими заходами та безліччю відомих акторів. У фільмі знялися Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Сальма Гаєк, Джек Г’юстон та Рів Карні.



Дата виходу ― 25 листопада

Скотт Купер та Гільєрмо дель Торо зняли фантастичний фільм жахів за мотивами оповідання Ніка Антоски «Тихий хлопчик». Любителям гострих відчуттів сподобається гра на нервах та підхід до подачі матеріалу дель Торо. Прем’єра була перенесена на 2021 рік через коронавірус, але у 2020 році «Ненаситний» потрапив відразу в кілька рейтингів найочікуваніших фільмів. За сюжетом підліток-школяр тримає в себе небезпечну надприродну істоту, і вона виходить з-під контролю. Ловити її в лісі довкола глухого містечка доводиться вчительці хлопчика та її братові-шерифу.



