Осінній сезон прем’єр у розпалі, і в кінотеатрах виходять довгоочікувані фільми, які переносилися ще з 2020 року. Що подивитися восени і які нові фільми вийдуть у жовтні в Україні ― читайте в нашому матеріалі.

Жовтень 2021 року буде насиченим місяцем, бо в прокат вийдуть кілька популярних фільмів, відкладати прем’єри яких через карантин більше не можна. Так, в «останній вагон» ускочив 25-й фільм про Джеймса Бонда «Не час помирати», прем’єру якого призначили на 30 вересня ― на тиждень раніше, ніж у Росії і в США. Уже з вихідних 2 і 3 жовтня це буде головний блокбастер.

Крім того, в кіно виходить сиквел «Венома» з Томом Гарді ― кінокоміск, які зараз стали дуже популярними. Найбільш насичений тиждень жовтня ― 21―28 числа, коли одночасно вийде близько 5 нових фільмів, у т. ч. українського виробництва.

На українців чекають такі новинки кіно, як дитячий мультик «Сімейка Адамсів»-2, і «Монстри на канікулах: Трансформанія». Dzidzio представить свій новий фільм «Де Гроші», а любителів гострих відчуттів чекає історична драма «Остання дуель» і горор «Гелловін вбиває»

Закривають місяць прем’єри жовтня для тих, хто любить подумати, ― «Минулої ночі в Сохо» і «Французький вісник. Додаток до газети “Ліберті. Канзас івнінг сан”». Детально про сюжет фільмів і акторів ― читайте далі.

«Веном 2: Карнаж»

Дата виходу ― 14 жовтня

Другий фільм про антигероя Венома виходить через три роки після прем’єри. Сюжет знову обертається навколо журналіста Едді Брока, який зустрічається з новим чудовиськом у людській подобі. Жахливий маніяк отримує симбіота і влаштовує криваву різанину, яку береться завершити Едді зі своїм «другим пілотом» Веном.

Режисером став актор і постановник Енді Серкіс. У фільм повернулися Мішель Вільямс, Рейд Скотт, Пеггі Лу, а лиходія зіграв Вуді Гаррельсон. Виконавець головної ролі Том Гарді також виступив співавтором сценарію.

«Щось не так з Роном»

Дата виходу ― 14 жовтня

Історія розповідає про незграбного школяра Барні, найкращий друг якого ― робот Рон. У недалекому майбутньому діти заводять роботів, щоб бути як усі. Барні отримує його від тата, але потім із ним трапляється поломка, яка «оживляє» Рона.

Режисерами анімації виступили Алессандро Карлоні і Жан-Філіп Віне, ролі озвучили Зак Галіфіанакіс, Джек Ділан Грейзер, Олівія Колман, Ед Хелмс, Джастіс Сміт, Роб Ділейні та ін.

«Остання дуель»

Дата виходу ― 21 жовтня

Рідлі Скотт спробував екранізувати роман «Остання дуель: правдива історія випробування битвою в середньовічній Франції». Сюжет зосереджений на двох лицарях, які в 14 столітті прийшли в суд вирішити спір. Карруж звинувачує Ле Гіва в зґвалтуванні дружини. Суд ухвалює рішення, що вони повинні битися на смерть, щоб вирішити конфлікт.

У фільмі зіграли Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер і Бен Аффлек. Продюсер ― Дженніфер Фокс.

«Гелловін вбиває»

Дата виходу ― 21 жовтня

Це вже 12-й фільм із серії горорів про Майкла Маєрса, який вбиває у масці на Гелловін. Події відбуваються майже відразу після 11 фільму ― натяк, що маніяк врятувався з пожежі і починає полювання на людину, яка його перехитрила вже не раз.

Головну роль зіграє Джеймі Лі Кертіс, яка знову повернулася до ролі Лорі Строуд. Майкла Маєрса в деяких сценах знову грає Нік Кастл.

«Сімейка Адамсів»-2

Дата виходу ― 21 жовтня

Цього разу знаменита сімейка вирушає на курорт. У батьків виникли нові проблеми з дітьми, і вони везуть їх відпочивати. Там із ними трапляються неймовірні речі, вирішуються теми стосунків між поколіннями, самоідентифікації і дорослішання.

Мультфільм озвучили Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Шарліз Терон (Мортіша Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Венздей Аддамс), Нік Кролл (дядько Фестер) і Бетт Мідлер (бабуся Аддамс).

«Де Гроші»

Дата виходу ― 21 жовтня

Dzidzio випускає фільм, у якому його герой разом з іншими шукачами пригод потрапляє в особняк, у якому захований справжній скарб ― він допоможе розрахуватися з боргами багатьом із них. Але хтось готовий навіть убити за такий скарб, так що, коли герої залишаються наодинці, кожен стежить за своєю спиною.

У фільмі зіграли Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Ліба, Анна Буткевич, Ахтем Сеїтаблаєв, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов, Володимир Задніпровський, Євген Сморигін та ін.

«Монстри на канікулах: Трансформанія»

Дата виходу ― 21 жовтня

Четвертий фільм з улюбленої серії. За сюжетом професор Ван Гелсінг вижив і знаходить спосіб помститися Дракулі, зігравши на найпотаємніших бажаннях монстрів і їхніх друзів-людей, ― усі міняються ролями. Тепер Дракула намагається щошвидше повернутися назад, щоб захистити сім’ю.

В озвучуванні взяли участь як відомі актори, так і новенькі: Браян Халл, Енді Семберг, Селена Гомес, Бред Абрелл, Девід Спейд, Стів Бушемі, Кіган-Майкл Кей, Моллі Шеннон, Френ Дрешер, Мел Брукс і Кетрін Хан.

«Ми ― Монстри»-2

Дата виходу ― 28 жовтня

Родині Вішбонів знову доводиться перетворюватися на монстрів, щоб урятувати весілля. За допомогою магії вони знову отримають суперсили: мама-вампірка, тато Франкенштейн і їхні діти ― непосидючий перевертень і чарівна мумія вирушають на нову пригоду.

Фільм знімали Німеччина і Велика Британія. Режисер Гольгер Таппе. У ролях: Емілі Вотсон, Джейсон Айзекс, Нік Фрост та ін.

«Минулої ночі в Сохо»

Дата виходу ― 28 жовтня

Режисер Едгар Райт і сценарист Крісті Вілсон-Кернс створили історію про насолоду і жах, яких зазнає дівчина, котра з нашого часу неймовірним способом перенеслася в тіло іншої в 1960-х. Після недовгого існування вона розуміє, що її новий світ жахливо неправильний і не такий, як має бути.

У фільмі зіграли Аня Тейлор-Джой, Метт Сміт, Томасіна Маккензі, Даяна Рігг, Теренс Стемп та ін.

«Французький вісник. Додаток до газети “Ліберті. Канзас івнінг сан”»

Дата виходу ― 28 жовтня

Вес Андерсон зняв фільм про американську газету у вигаданому французькому містечку, яка роками намагається висвітлювати найдивніші і найбільш рядові події. Романтична комедія особлива тим, що зібрала «вершки» Голлівуду, а відіграли вони дуже зворушливі й емоційні події.

У фільмі з’являться Бенісіо дель Торо, Едріан Броуді, Тільда Свінтон, Леа Сейду, Френсіс Мак-Дорманд, Тімоті Шаламе, Ліна Хоудрі, Джеффрі Райт, Матьє Амальрік, Стівен Парк, Білл Мюррей та Оуен Вілсон.

Фільм «Джеймс Бонд: не час помирати» виходить 30 вересня, але показ у кіно триватиме протягом цілого жовтня. Це останній фільм з Денієлом Крейгом у ролі агента 007 ― зараз студія шукає йому заміну. Але у фільмі Бонд зіткнеться з гідним противником ― для цього йому воскресили одного з найстрашніших ворогів. У ролях: Денієл Крейг, Рамі Малік, Леа Сейду, Лаша Лінч, Наомі Гарріс, Джеффрі Райт, Крістоф Райт та ін.

